KOL: SV Hahn ist mit dem 1:1 gut bedient Pascal Stork trifft für den Kreisoberligisten gegen Aufsteiger Goddelau erst in der Nachspielzeit

Hahn. Durch einen Foulelfmeter von Pascal Stork in der fünften Minute der Nachspielzeit sicherte sich der SV Hahn in einer vorgezogenen Partie in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau am Donnerstagabend ein spätes 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen Aufsteiger TSV Goddelau.