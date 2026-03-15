KOL: SV Hahn gibt Tabellenführung ab SG Arheilgen ist neuer Spitzenreiter +++ VfR Groß-Gerau II holt wichtige Punkte von Stephan St�hler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

In der Kreisoberliga lösen die Spieler der SG Arheilgen den SV Hahn an der Tabellenspitze als neuen Spitzenreiter ab. (Archivbild) Foto: Peter Henrich / HEN-FOTO

Darmstadt. Mit einem 4:1-Erfolg über die SG Modau übernimmt die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Tabellenführung, da der SV Hahn (0:1 bei SV Hellas Darmstadt) erneut patzt. Mit dem neuen Trainer Aktug Sakal siegte der VfR Groß-Gerau II beim SV Erzhausen (4:3) und ist wieder im Rennen um den Klassenerhalt. Bei der SG Arheilgen hat Trainer Erik Appel unabhängig vom Aufstieg seinen Vertrag verlängert und geht im Sommer in seine sechste Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn II Darmstädter TSG 1846 TSG 1846 3 4 Abpfiff Trotz einer guten Leistung mussten sich die Büttelborner in der Nachspielzeit geschlagen geben. Besonders im ersten Abschnitt zeigten die Platzherren eine starke Leistung und führten verdient. Auch nach dem Rückstand blieb Büttelborn gut im Spiel, verpasste aber, die Partie für sich zu entscheiden. Tore: 1:0, 2:1 Tomic (10, 45.+1), 1:1, 2:2 Manthey (43., 47.), 2:3 Kallfass (65.), 3:3 Vdroljak (76.), 3:4 Huppertz (90.+2/Foulelfmeter).

Obwohl die Gastgeber seit der 27. Minute nach der Roten Karte gegen Andreas Dolhai in Unterzahl spielten, blieben die Großchancen für die Gäste aus. Goddelau zeigte im Spiel gegen Ball eine starke Vorstellung und verdiente sich das Unentschieden. Dem Team von Seeheim-Jugenheim fehlten in der Offensive die Ideen, um die Riedstädter in Gefahr zu bringen. Die Hausherren konzentrierten sich auf die Defensive und blieben ebenfalls ohne Torchancen. Rote Karte: Andreas Dolhai (27./Goddelau).

Bereits in den ersten 45 Minuten waren die Griesheimer deutlich überlegen, verpassten aber die Führung. Mit dem Doppelschlag (56./57.) war die Partie entschieden. Biebesheim konnte nach dem Rückstand die Leistung aus der ersten Halbzeit nicht wiederholen, sodass der SV St. Stephan einen auch in der Höhe verdienten Sieg errang. Tore: 1:0 Braun (56.); 2:0, 5:0 Sarssaar (57., 90.+1), 3:0, 4:0 Fleming (70, 77.).

In der ersten Begegnung unter dem neuen Trainer Aktug Sakal war Groß-Gertau zu Beginn gut im Spiel, ehe Erzhausen seine Passivität ablegte. In der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten durch A-Jugendspieler Damniuele Buccolino für den unerwarteten Sieg. „Wir haben die Partie am Anfang verschlafen“, bemängelte SV-Trainer Noah Guzamn Puerta. Tore: 0:1 Sener (4.), 0:2 Fejukwu (19.), 2:2 Rödl (24.), 3:2 Pätzold (33.), 3:3, 3:4 Bucclino (53., 56.).

In einem guten KOL-Spiel verdiente sich Darmstadt aufgrund einer starken zweiten Halbzeit den Sieg auch in der Deutlichkeit. Im ersten Abschnitt verlief die Partie mit hohem Tempo ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit fand Eberstadt gegen die starke Darmstädter Offensive wenig Mittel. „Wir waren wieder sehr aufmerksam in der Defensive“, lobte SKV-Coach Marvin Zimmer. Tore: 0:1 Link (6.), 1:1 Caliskanoglu (14.), 1:2 Mangold (38.), 2:2 Auel (40.), 3:2, 4:2, 5:2 Auel (66., 75., 77.), 6:2 Feldmann (90.).

In einer Partie mit zwei starken Mannschaften war Hellas-Schlussmann Deniz Jörn der entscheidende Spieler. „Deniz hat heute überragend gehalten“, lobte Hellas-Vorsitzender Theo Athansassopoulos. Beide Teams erspielten sich einige gute Möglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden. Das Tor des Tages erzielte Donat Talla nach 30 Minuten, als er einen Fehler in der Defensive von Hahn ausnutzte. Tore: 1:0 Talla (39.).

Mit vier Treffern für Bickenbach in der ersten halben Stunde schien sich ein Kantersieg anzubahnen. In der Folge allerdings konnte die Gastgeber nicht mehr überzeugen. Zudem zeigte das junge Team aus dem Mühltal eine große Energieleistung und kämpfte sich in die Begegnung zurück. In der Endphase stand Traisa sogar noch vor einem Punktgewinn, der nicht unverdient gewesen wäre. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Saltzer (5., 15., 28.), 3:0 Reese (25./Eigentor), 4:1 Dettelbacher (43./Foulelfmeter), 4:2 Schütz (59.), 4:3 (69.), 5:3 Anding (90.).