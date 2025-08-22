KOL: SV Hahn bleibt dran am Spitzenreiter

Patrick Saur mit der Grätsche gegen Geinsheims Deniz Celik in der Vorsaison. Luca Matheis (hinten rechts) schaut zu. Der SV Hahn bleibt nach dem Abstieg in der Kreisoberliga weiter ungeschlagen. Archivfoto: Uwe Krämer

DARMSTADT. Mit einem 4:0-Erfolg gegen die SV Erzhausen bleibt der SV Germania Eberstadt in Kreisoberliga Darmstadt/Gerau weiterhin Spitzenreiter. Erster Verfolger ist der SV Hahn (4:3 gegen SV Traisa), der ebenfalls alle vier Spiele gewinnen konnte.

In der Anfangsphase profitierte Seeheim-Jugenheim von den vielen Fehlern bei Groß-Gerau. Nachdem die Gäste den dritten Treffer verpassten, kam Groß-Gerau besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, während die Gäste sich in der Abwehr zu viele Schnitzer erlaubten. „Unsere Mannschaft hat tolle Moral bewiesen“, war VfR-Trainer Hakan Tutkun zufrieden. Tore: 0:1 Krämer (1.), 0:2 Czirbus (8./Eigentor), 1:2 Oliveri del Castillo (43.), 2:2, 3:2, 4:2 Sener (62., 64., 88.).

Über die gesamte Spielzeit waren die Darmstädter die überlegene Mannschaft und hätten noch deutlicher gewinnen können. Walldorf agierte harmlos, konnte nach der Pause die Niederlage immerhin in Grenzen halten: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und verdient gewonnen, Walldorf blieb ohne Torchancen“, freute sich TSG-Trainer Till Baum. Mit neun Punkten nach vier Spielen ist man beim Aufsteiger zufrieden: „Das war heute ein Pflichtsieg.“ Tore: 1:0, 4:0 Campanelli (11., 30.), 2:0 Fahl (27.), 3:0 Kuhnert (29.), 5:0, 6:0 Manthey (67., 77.), 7:0 Kallfaß (79.).

In den ersten 45 Minuten war Arheilgen die bessere Elf und führte verdient. „Arheilgen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt“, so Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender von Biebesheim. Arheilgen war 60 Minuten spielbestimmend, ehe das Team nachließ und Biebesheim besser ins Spiel fand. Die Gäste hatten sogar Glück, dass Biebesheim nicht zum 3:4 kam. Tore: 0:1 Schmitt (24.), 0:2 Sachs (30.), 0:3 Louis Schwab (42,), 0:4 Hamyede (62.), 1:4 Spallek (70.), 2:4 Grossmann (79.), 2:5 Tim Zeising (83).

In den ersten 45 Minuten war Traisa die bessere Mannschaft. „Die Führung für Traisa war verdient“, gab SV-Pressesprecher Rainer Stark zu. Erst nach 60 Minuten kamen die Gastgeber besser ins Spiel. Hahn erspielte sich nun gute Torchancen und war aufgrund der Steigerung in der Endphase der verdiente Sieger. Vor allem die ehemaligen Akteure von Traisa im Trikot von Hahn waren besonders motiviert. Tore: 0:1, 1:3 Kryeziu (37., 51.), 1:1, 2:3 Stork (14., 63.), 1:2 Friebe (42.), 3:3, 4:3 Götz (65., 82.).

In der ersten Halbzeit leistete sich Darmstadt zwei entscheidende Fehler, die Bickenbach routiniert ausnutzte. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Platzherren die Begegnung, konnte sich gegen die massive Abwehr von Bickenbach nicht entscheidend behaupten. Die Gäste bauten auf eine intensive Deckungsarbeit und setzten sich nicht unverdient durch. Darmstadt war spielerisch besser, es fehlte aber die Durchschlagskraft. Tore: 0:1 Grau (37.), 0:2 Emig (43.).

Obwohl Eberstadt nicht überzeugen konnte, war der Erfolg ungefährdet. „Spielerisch hatten wir heute keinen guten Tag“, gab Önder Durka, Sportlicher Leiter des Spitzenreiters, zu. Da Erzhausen aber die Qualität fehlte, geriet der Sieg nie in Gefahr. Erst in der Endphase kam Eberstadt noch zum deutlichen Sieg. Mit den beiden Treffern vor der Pause war die Partie entschieden. Tore: 1:0, 2:0. 3:0 Link (31., 35., 82.), 4:0 Köllhofer (88.).

In den ersten 45 Minuten waren die Gastgeber gut im Spiel und führten verdient. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Hellas nach dem frühen Ausgleichstreffer aktiver und bestimmten nun die Partie. „Hellas hat unsere Fehler ausgenutzt“, erkannte SVS-Pressesprecher Thomas Peking. Die Gastgeber spielten gut mit, waren aber in der Defensive erneut zu anfällig. Tore: 1:0 Braun (30.), 1:1, 1:2, 1:3 Aldemir (48., 64, 84), 1:4 Eladak (90.+5).