KOL: SV Frauenstein zieht SG Germania den Zahn

WIESBADEn. Nicht zu bremsen sind aktuell die Kreisoberligafußballer des SV Frauenstein. Das Team gewann bei SG Germania auch sein viertes Saisonspiel. Grund zu feiern hatten auch Aufsteiger TuS Medenbach (gegen FC Maroc) und die TSG Kastel 46 (4:2 gegen FC Naurod), die beide ihr erstes Rundenspiel gewannen. 15 Tore fielen beim SV Hajduk – mit besserem Ende für den im Flow befindlichen SC Gräselberg.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Vor 180 Fans gingen die Gäste nach blitzschneller Kombination über Taha Topcu und Clinton Asante durch Torjäger Dennis Esmaieli in Führung (13.). Dank eines Eigentores baute der SVF seine Führung aus (23.). Die Gastgeber drückten vehement auf den Anschluss, der Sylvester Bonsu auch gelang (63.). Aber Kevin Asante stellte den alten Abstand wieder her – 1:3 (66.). Germanias Necmi Gür hatte Pech mit einem Lattenkracher (69.). Besser klappte es beim 2:3-Anschluss durch Teamkollege Benicio Freschi. Doch Zählbares sollte für die Gastgeber nicht mehr herausspringen. „Hut ab“, rief SVF-Trainer Michael Klinkhammer, der vor allem die Innenverteidigung mit Polat Yolver und Lukas Reinhardt hervorhob, den Seinen im Mannschaftskreis zu. „Ihr habt sehr gut Fußball gekämpft und gearbeitet.“ Sein Gegenüber, Stefan Kühne, zeigte sich entsprechend enttäuscht: „Die Gegentore sind zu einfach gefallen. Aber Frauenstein hat sich gegenseitig unterstützt und in die Zweikämpfe geschmissen.“
Die clevere Mannschaft hat gewonnen, aber die Gegentore sind meiner Meinung nach irregulär gefallen“, sagte Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Trainer der Gastgeber. Tore: Lucas Fichtner/Mika Leifermann, Tobias Beck, Marvin Funk. Gelb-Rot: Leifermann (FTW).
Gegen tiefstehende Gastgeber machten Tobias Boss und Noureddine Hida den Dreier perfekt. Boss sah in der Nachspielzeit noch den Gelb-Roten Karton. „Wir haben zwei klare Elfmeter nicht bekommen“, hätte für Roberto D’Angelo, zusammen mit Christian Neumann Coach bei den 06ern, der Sieg noch höher ausfallen müssen.
Vorsitzender Denny La Rocco und Spielertrainer Manuel Ulm waren sich einig: „Ein verdienter Sieg in einem fairen Spiel mit schönen Toren.“ Eminent wichtig sei für den Aufsteiger der erste Dreier. Tore: Oleg Barc, Tim Phillipps/Imad El Youssofi.
„In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel besser im Griff gehabt“, freute sich Gäste-Trainer Alexander Kopp über den Dreier. Es trafen: Arda Horoz/Elias Fiedler, Koray Asil, Israel Mukamba, Ufuk Seyfi. Gelb-Rot: Asil (Spvgg.).
Das TSG-Trainerduo Max Hellwig und Cemal Sürmeli freute sich besonders über „erstmals in dieser Saison über 90 Minuten guten Fußball“. Tore: Nabil Morchid (2), David Leipner, Filippo Aiello/Dominik Elberskirch, Manuel Sonnick (Foulelfmeter). Gelb-Rot: Armani Traber (TSG), F. Walther (FCN).
„Wir sind erst in der zweiten Halbzeit wach geworden“, bedauerten SVH-Vorsitzender Zeljko Novak und sein Trainer Milan Pavlicic. Tore: Nikola Belanovic (2), Gojo Kolak (2), Christian Zizak (2)/ Mahmoud Mansoor Saeed (3), Leon Geißler (2), Daniel Cavalcante (2), Michael Parker, Skander Ullah. Gelb-Rot: Trainer Nima Khanbareh, Salim Bairi, Yassine Bairi (alle SCG).