KOL: SV Frauenstein zieht SG Germania den Zahn

Vor 180 Fans gingen die Gäste nach blitzschneller Kombination über Taha Topcu und Clinton Asante durch Torjäger Dennis Esmaieli in Führung (13.). Dank eines Eigentores baute der SVF seine Führung aus (23.). Die Gastgeber drückten vehement auf den Anschluss, der Sylvester Bonsu auch gelang (63.). Aber Kevin Asante stellte den alten Abstand wieder her – 1:3 (66.). Germanias Necmi Gür hatte Pech mit einem Lattenkracher (69.). Besser klappte es beim 2:3-Anschluss durch Teamkollege Benicio Freschi. Doch Zählbares sollte für die Gastgeber nicht mehr herausspringen. „Hut ab“, rief SVF-Trainer Michael Klinkhammer, der vor allem die Innenverteidigung mit Polat Yolver und Lukas Reinhardt hervorhob, den Seinen im Mannschaftskreis zu. „Ihr habt sehr gut Fußball gekämpft und gearbeitet.“ Sein Gegenüber, Stefan Kühne, zeigte sich entsprechend enttäuscht: „Die Gegentore sind zu einfach gefallen. Aber Frauenstein hat sich gegenseitig unterstützt und in die Zweikämpfe geschmissen.“