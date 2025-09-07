KOL: Stork-Doppelpack lässt Hahn jubeln

DARMSTADT. Mit einem 3:2-Erfolg bei der SKG Walldorf übernahm der SV Hahn in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau von der spielfreien Germania aus Eberstadt die Tabellenführung. Hellas Darmstadt drehte bei 7:4 gegen den VfR Groß-Gerau II nach der Pause auf.

Die Hausherren waren die spielbestimmende Mannschaft und siegten verdient. Vor allem nach der Pause konnte Traisa gegen die starke Offensive von Goddelau nicht mehr dagegenhalten. Tore: 1:0 Fabrice Klink (31.), 2:0, 3:0 Mzyk (48./55.), 4:0 Chlebnicek (64.), 4:1 Friebe (72.), 5:1 Chlebnicek (90.).

Erst durch zwei Stork-Treffer in den letzten Minuten konnte Hahn die Begegnung noch gewinnen. Nachdem die Gäste in der siebten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit zum Ausgleich gekommen waren, fiel der Siegtreffer des Favoriten nach der Pause in der achten Minute der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Perez (35.), 1:1 Aykir (45.+7), 2:1 keine Angabe (49.), 2:2 und 2:3 Stork (89., 90.+8).

Erst im zweiten Abschnitt kamen die Platzherren besser in die Partie. In den ersten 45 Minuten lief nicht viel zusammen, sodass die Führung für Groß-Gerau verdient war. „Groß-Gerau hätte auch höher führen können“, gab Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos zu. Nach dem Seitenwechsel allerdings waren die Darmstädter spielbestimmend und errangen ohne Probleme den erwarteten Dreier. Tore: 0:1 Raiss (25,.), 1:1 Aldemir (36.), 1:2 Sener /45.+3), 2:2 Lampert (48./Foulelfmeter), 3:2 Hamidar (53.), 3:3 Antwi (54.), 4:3 Benchakhchakh (58.), 5:3, 6:3, 7:3 Hamidiar (71./75./ 86.), 7:4 Nishiyama. (88.).

Erst langsam konnte sich Erzhausen behaupten. Vor allem im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber spielbestimmend und setzten sich spät, aber verdient durch. Seeheim-Jugenheim zeigte über 90 Minuten zu wenig, um zu punkten,. Tore: 1:0 Basel (38.), 1:1 Krämer (49.), 2:1 Basel (80.), 3:1 Krall (85.).

Über 60 Minuten war Bickenbach das bessere Team und führte verdient. Nachdem der vierte Treffer nicht gelang, brach das junge Bickenbacher Team in der Endphase ein, was Modau ausnutzte. „Am Ende ging bei uns nicht mehr viel“, erkannte SKG-Sprecher Andreas Borger. Die jungen Spieler der Gastgeber boten eine gute Leistung, konnten sich aber nicht belohnen. So drehte Modau den Spieß noch um. Tore: 1:0 Klengel (12.), 2:0 Dolly (27.), 2:1 Sofu (45.), 3:1 Anding (50.), 3:2 Brinzing (63.), 3:3 Melih Kaan Sözer (81.), 3:4 Brinzing (87.).

Die Arheilger waren zunächst die bessere Mannschaft und führten nach zehn Minuten mit zwei Treffern. Dann wurde das Spiel der TSG besser, da sich die SGA auf dem Vorsprung ausruhte. Mit einem Doppelschlag (42./45.) glich der Aufsteiger vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SGA konzentrierter und setzte sich verdient durch Tore: 1:0 Tim Zeising (1.), 2:0 Dominik Schwab (10.), 2:1 Campanelli (42.), 2:2 Mohr (45.), 3:2 Schwab (51.).





