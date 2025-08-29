KOL: Starkenburgias Welt weiter voll in Ordnung

Die Spieler von Starkenburgia Heppenheim im Teamkreis. – Foto: Jasmin Rechel (Archiv)

Bergstraße. In der Kreisoberliga empfängt die SG Unter-Abtsteinach am Sonntag, 15 Uhr, den SC Olympia Lorsch. Beide Teams kämpften in der vergangenen Spielzeit bis zum Ende um die Vizemeisterschaft. Lorsch setzte sich durch, schaffte aber den Aufstieg in die Gruppenliga nicht.

Die SG Unter-Abtsteinach wird von vielen Fußballliebhabern als Favorit auf den Kreisoberliga-Titel angesehen, hat aus ihren ersten drei Partien aber erst vier Punkte geholt und ist derzeit nur Neunter, während die Olympia (sieben Zähler) auf Rang drei steht. „Wir wollen den Schwung vom 4:1-Sieg gegen die SG Lindenfels/Winterkasten mitnehmen“, betont SGU-Trainer Markus Lauer. „Die Einstellung muss stimmen. Die Olympia ist eine sehr eingespielte Truppe“, sagt Lauer.

Der FC Starkenburgia Heppenheim kassierte mit dem 2:4 beim SC Olympia Lorsch die erste Saisonniederlage. Für Trainer Christian Schmitt ist die Welt aber noch völlig in Ordnung. „Unter-Abtsteinach oder Olympia Lorsch, das sind Teams, gegen die wir nicht unbedingt gewinnen müssen“, sagt der Coach, der betont: „Langsam kommen die Urlauber zurück, und ich hatte ja schon gesagt, dass wir ein paar Wochen benötigen, um voll im Saft zu stehen.“ Auch der Gegner am Sonntag auf dem Galgen, der Sechste Eintracht Bürstadt, ist wohl eher eine Mannschaft, die in dieser Saison oben mitspielen kann. „Bürstadt ist sehr spielstark, wir dürfen nicht glauben, dass es nach Lorsch und Unter-Abtsteinach leichter für uns wird“, so Schmitt. Bis auf Kapitän Manuel Piechotta, der Mitte September zurückerwartet wird, hat Eintracht-Trainer Dennis Weiland alle Mann an Bord. „Wir dürfen Heppenheim aber nicht unterschätzen, die haben gegen Lorsch sehr gut gespielt“, sagt Flamur Bajrami, Sportlicher Leiter der Bürstädter.

Weiter auf Platz eins steht die Überraschungsmannschaft SSG Einhausen, die am Sonntag den Vorletzten KSG Mitlechtern erwartet. Auch wenn sechs Stammspieler fehlen, „möchten wir mit einem Heimsieg die Tabellenführung verteidigen“, so Trainer Andreas Keinz, denn: „Man blickt aktuell natürlich gerne auf die Tabelle.“ Sein Gegenüber Ronny Sauer war nach der 2:3-Niederlage gegen die Tvgg Lorsch trotz des Ergebnisses voll des Lobes: „Ich war total stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben Lorsch mehr als nur Paroli geboten und ihre Sache exzellent gemacht. Leider schlägt allerdings dieses Jahr das Verletzungspech gnadenlos zu. Ich musste bereits zur Halbzeit dreimal wechseln.“ Die Ausfallliste bei der KSG ist ellenlang. Sauer: „Andere Teams würden wohl ihren Spielbetrieb bei über 14 Ausfällen einstellen.“ Die Situation hat für den Trainer auch Folgen auf das Saisonziel: „Unsere hohen Erwartungen muss ich leider komplett begraben. Wir spielen bereits jetzt nur noch gegen den Abstieg. Das ist bitter, aber auch nur realistisch.“ Die SSG Einhausen ist derzeit Spitzenreiter. „Das wird wieder schwierig für uns, aber wir versuchen alles. “, sagt Sauer.

