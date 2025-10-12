KOL: Starkenburgia unterliegt knapp im Duell mit Spitzenreiter

Die Starkenburgia schrammte gegen den Spitzenreiter knapp an einem Punktgewinn vorbei. "Jeder ist sich einig, dass wir hier einen Punkt verdient gehabt hätten", sagte der Heppenheimer Trainer Christian Schmitt und betonte: "Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich hochzufrieden. Ich würde sagen, dass war unsere beste Saisonleistung. Leider hat eben das Ergebnis nicht gestimmt." Im ersten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. "Wenn es zur Halbzeit 4:4 gestanden hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen", sagte Schmitt. In der zweiten Hälfte gelang dann Lorsch die Führung. Thomas Leipert nutzte seine zweite gute Chance und traf zum 1:0. Doch die Heppenheimer kamen zurück. Der Ausgleich durch Felix Walter war mehr als verdient – 1:1 (73.). Doch neun Minuten vor Schluss ließ die Starkenburgia Leipert erneut zu viel Raum. Der nutzte das eiskalt und schloss zum 2:1 (81.) ab. Die Heppenheimer waren in der Schlussphase noch einmal am 2:2 dran, doch der Treffer fiel nicht. "Das ist so ein Spiel, in dem sich der Tabellenführer mit der Leistung, die er in der bisherigen Spielzeit gezeigt hat, dann halt auch so einen Sieg verdient. Aber wir haben gezeigt, dass wir nun voll in der Liga angekommen sind und auch gegen diese Topteams auf Augenhöhe mitspielen können. Das nehmen wir als das Positive mit", sagte Christian Schmitt.