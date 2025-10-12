KOL: Starkenburgia unterliegt knapp im Duell mit Spitzenreiter

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat die Tvgg Lorsch mit dem Auswärtssieg beim Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim die Tabellenspitze verteidigt. Die FSG Bensheim bleibt Ligaschlusslicht.
Die Starkenburgia schrammte gegen den Spitzenreiter knapp an einem Punktgewinn vorbei. "Jeder ist sich einig, dass wir hier einen Punkt verdient gehabt hätten", sagte der Heppenheimer Trainer Christian Schmitt und betonte: "Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich hochzufrieden. Ich würde sagen, dass war unsere beste Saisonleistung. Leider hat eben das Ergebnis nicht gestimmt." Im ersten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. "Wenn es zur Halbzeit 4:4 gestanden hätte, wäre das auch in Ordnung gewesen", sagte Schmitt. In der zweiten Hälfte gelang dann Lorsch die Führung. Thomas Leipert nutzte seine zweite gute Chance und traf zum 1:0. Doch die Heppenheimer kamen zurück. Der Ausgleich durch Felix Walter war mehr als verdient – 1:1 (73.). Doch neun Minuten vor Schluss ließ die Starkenburgia Leipert erneut zu viel Raum. Der nutzte das eiskalt und schloss zum 2:1 (81.) ab. Die Heppenheimer waren in der Schlussphase noch einmal am 2:2 dran, doch der Treffer fiel nicht. "Das ist so ein Spiel, in dem sich der Tabellenführer mit der Leistung, die er in der bisherigen Spielzeit gezeigt hat, dann halt auch so einen Sieg verdient. Aber wir haben gezeigt, dass wir nun voll in der Liga angekommen sind und auch gegen diese Topteams auf Augenhöhe mitspielen können. Das nehmen wir als das Positive mit", sagte Christian Schmitt.
Der VfL feierte einen dreckigen Arbeitssieg. Es war kein gutes Spiel, das die 100 Zuschauer sahen. "Ich würde sagen, es ist so ein Spiel der Marke Not gegen Elend lange gewesen", befand der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt. Die Birkenauer hatten mehr Ballbesitz. Tabellenschlusslicht Bensheim verteidigte lange kompakt. Doch neun Minuten vor Schluss erzielte der eingewechselte Florian Frölich mit einem abgefälschten Freistoß die glückliche 1:0 für die Platzherren. Mit dem schönsten Spielzug der Partie entschieden die Birkenauer dann kurz danach die Partie. Tobias Laudenklos schloss eine tolle Kombination mit dem 2:0 ab. In der Tabelle kletterten die VfL-Akteure auf den neunten Rang.
Die SG Unter-Abtsteinach geriet wieder einmal in Rückstand, aber bog das Spiel noch um. "Wichtig ist, dass wir wieder gewonnen haben. Der Auftritt der Mannschaft hat unterstrichen, dass wir alle weiter zusammenarbeiten und das Beste noch aus dieser Saison herausholen wollen", sagte SG-Trainer Marcus Lauer. Der Ligavorletzte KSG Mitlechtern machte es den Unter-Abtsteinachern mit einer disziplinierten Spielweise aber sehr schwer. "Die KSG war wirklich eine harte Nuss. Aber endlich haben wir so einen Gegner auch einmal geknackt", befand Lauer nach dem 3:1-Erfolg. In der Tabelle rückte die SG auf den siebten Rang vor.
Eintracht Bürstadt bleibt weiter ungeschlagen. "Das war ein verdienter Sieg", befand der Sportliche Leiter Flamur Bajrami. Der Unter-Flockenbacher David Knapp hatte die erste Torchance. Sein Schuss ging knapp vorbei. Dann war die Eintracht im Spiel. Doch der Unter-Flockenbacher Keeper Dominik Urbanek verhinderte einen Rückstand seiner Mannschaft. Auf der anderen Seite vergab Knapp die nächste Großchance (19.). Nach dem Seitenwechsel gelang Bürstadt dann über einen Standard die 1:0-Führung. Nach einer Flanke brachte Jasmin Huseinovic per Kopfball die Platzherren in Front. Unter-Flockenbach fiel in der abschließenden halben Stunde plus Nachspielzeit nicht mehr viel ein. Die Partie wurde ruppiger. In der langen Nachspielzeit machte dann Osman Oguz nach einem Konter mit dem 2:0 alles klar.
Kevin Schröder war nach dem Abpfiff des „Winterkäschder“ Kerwespiels erleichtert und zugleich stolz auf seine Mannschaft. Grundlage des Erfolges waren nach Ansicht des Trainers die richtige Einstellung und die nötige Mentalität und so ließen sich die Burgstädter auch nicht von dem 2:2-Ausgleich aus der Bahn werfen. "Die erste Halbzeit ging klar an uns und die zwischenzeitliche 2:0-Führung war hochverdient", berichtete Schröder: "Dann sind die spielstarken Gäste aber noch einmal zurückgekommen, doch bezeichnend war, dass unmittelbar vor dem Wiederanstoß unser Kapitän Justin Hördt die Mannschaft zusammengerufen und noch einmal eingeschworen hat. Was danach folgte, war bedingungsloser Einsatz und der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen". Daran hatte Schröder auch seinen Anteil, brachte er doch den späteren Siegschützen Noah Fiedler (83.) wenige Minuten zuvor von der Bank ins Spiel.