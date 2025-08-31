KOL: Starkenburgia-Heimserie reißt

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat die SSG Einhausen den ersten Tabellenplatz mit einem knappen Sieg über die KSG Mitlechtern verteidigt. Aufstiegsanwärter SG Unter-Abtsteinach sorgte unterdessen für das große Ausrufezeichen des Spieltags.

Aller guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf fuhr die SG Reichenbach zum ersten Mal seit ihrem Bestehen in einem Kerwespiel einen Dreier ein.

Fast 17 Monate hatte die Starkenburgia kein Heimspiel verloren (letztmals am 7. April 2023 beim 0:3 gegen den späteren Meister Lindenfels/Winterkasten) – und dann kam die Eintracht aus Bürstadt. „Die waren einfach besser“, bilanzierte Starkenburgia-Pressewart Dominik Heckmann. Bereits nach acht Minuten lagen die Heppenheimer 0:2 hinten, kurz vor der Pause stand es gar 0:4. „Aufgegeben haben wir uns nicht, aber nach vorne lief es nicht wirklich gut“, sah Heckmann nach der Pause zwar eine Leistungssteigerung, die aber bei Weitem nicht ausreichte, den verdienten Bürstädter Sieg zu gefährden. „Schnell abhaken“, so Heckmann, denn am Donnerstag steht das Spiel beim VfL Birkenau an. Tore: 0:1 Kqiku (6.), 0:2 Hasanaj (8.), 0:3, 0:4 Kqiku (34., 43.), 1:4 Efe (45.), 1:5 Hasanaj (54.), 2:5 Schemel (63., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Tauber (Dieburg). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: keine/Kqiku, Hasanaj.

Die SG zündete ein echtes Feuerwerk ab. Gegen die noch ungeschlagene Olympia zeigten die Unter-Abtsteinacher, warum sie zu den Aufstiegsanwärtern gezählt werden. „Wir haben einfach alles richtig gemacht“, lobte Trainer Markus Lauer: „Die komplette Mannschaft hat geschlossene überzeugt. Ich denke, wir sind dabei, uns zu finden.“ In den ersten Minuten war es noch ein offener Schlagabtausch. Nach der Unter-Abtsteinach Führung glich Lorsch nur drei Minuten später aus. Doch die SG ließ sich nicht beirren, dominierte spätestens nach dem 3:1 durch den vierfachen Torschützen Yilli Cermjani klar. „Ich denke, Lorsch ist schon eine gute Mannschaft, aber wir haben toll gespielt. Da müssen wir nun weitermachen“, sagte Lauer. Olympia-Vorsitzender Christian Eichhorn sah seien Auswahl „absolut chancenlos. Am Ende hatten wir es unserem guten Torhüter Max Hohnhäuser zu verdanken, dass die Niederlage nicht zweistellig ausgefallen ist.“ Tore: 1:0 Cermjani (7.), 1:1 Scalzo (10.), 2:1 Yonnas (13.), 3:1, 4:1 Cermjani (32., 35.), 4:2 Samstag (37.), 5:2, 6:2 Erik Anhölcher (39., 50.), 7:2 Muca (54.), 8:2 Lelek (70.), 9:2 Cermjani (76.). – Schiedsrichter: Weber (Mossautal). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: Cermjani, Wolff, Muca/geschlossene Leistung.

Die personell schwer gebeutelte KSG präsentierte sich ordentlich und schrammte knapp am Punktgewinn beim Tabellenführer vorbei. „Ich kann auch diesmal der Mannschaft keinen Vorwurf machen, uns fehlt einfach durch die vielen Ausfälle die Durchschlagskraft im Angriff“, befand Trainer Ronny Sauer. Lage hielt Mitlechtern die Partie offen. Nach einer Stunde nutzte Toni Crnov eine Unaufmerksamkeit der KSG zum Tor des Tages. Simon Winkler, Sportliche Leiter der SSG, sprach denn auch von einem verdienten „Arbeitssieg“. Tor: 1:0 Crnov (59.). – Schiedsrichter: Jüch (Arheiligen). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

In einer offenen Partie erwischten die Platzherren den besseren Start. Der überragende Andre Bandieramonte sorgte mit seinen beiden Toren für eine Bibliser 2:0-Führung nach 22 Minuten. Lörzenbach kämpfte sich aber zurück, schaffte binnen drei Minuten den Ausgleich und spielte kurz vor der Pause sogar in Überzahl, da bei Biblis Eron Alija wegen wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Im zweiten Durchgang hatte Lörzenbach mehr Ballbesitz. Doch Bandieramonte erzielte das 3:1 (68.) für Biblis. Bei Lörzenbach lagen dann ein wenig die Nerven blank. Robin Adler sah Gelb-Rot , kurz vor Schluss Jan Ort bei Lörzenbach glatt Rot vom Feld (87.). Biblis gewann letztlich wegen einer guten Abwehrleistung in Durchgang zwei die Partie. Tore: 1:0, 2:0 Bandieramonte (9., 22.), 2:1 Brabandt (33.), 2:2 Krauß (36.), 3:2 Bandieramonte (68.). – Schiedsrichter: Müller (Darmstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Bandieramonte/ Krauß.

„Leider konnten wir den Auswärtssieg nicht vergolden. Die Leistung vor allem in der ersten Hälfte war nicht zufriedenstellend“, sagte Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia. Vor allem bei Standards sah die Defensive der Platzherren nicht gut aus. Erst in der Schlussphase kam Groß-Rohrheim besser ins Spiel. Da stand es aber schon 4:0 für Unter-Flockenbach II. Tore: 0:1 Fischer (6.), 0:2 Endrit Beka (24.), 0:3 Kamuff (42.), 0:4 Mayer (52.), 1:4 Bär (70.), 2:4 Pino (84.). – Schiedsrichter: Granacher (Griesheim). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Endrit Beka.

Eine Halbzeit taten sich die Turner schwer, den Defensivriegel der SG zu knacken, nach dem Seitenwechsel fand der Gast dann aber die Lösungen, die Trainer Martin Weinbach im Vorfeld gefordert hatte. Tore: 0:1, 0:3 Leipert (50., 59.), 0:2 Krause (53.). – Beste Spieler: Brunner, Sebastian Kredel/Ernst, Leipert, Koob.

Mit einem dynamischen Vorstoß hatte Krauß in einer an Torchancen armen ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff einen Strafstoß herausgeholt. Beilstein verwandelte sicher. Die weitgehend harmlose FSG fand in der zweiten Halbzeit kein wirksames Mittel gegen die SGR-Flügelzange Degenhardt/Krauß und Collin Lindner. Immerhin zeigte der junge FSG-Torwart Ben Friesen, der den verletzten Stammtorwart Runhaar vertrat, trotz der vier Gegentore eine insgesamt ansprechende Leistung. Tore: 1:0 Beilstein (41.. Foulelfmeter), 2:0 Muzhaqi (52.), 3:0 Lindner (67.), 4:0 Oberle (77.) – Zuschauer: 250. – Beste Spieler: Lukas Degenhardt, Krauß, Lindner, Muzhaqi/keine.





