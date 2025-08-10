Im Derby gegen die KSG Mitlechtern (im Hintergrund Max Dippel) bekam Lörzenbachs Torhüter Tobias Pfeifer mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte. Die Lörzenbacher (vorne Alexander Ripper) unterlagen dem Nachbarn mit 0:3. Foto: Dagmar Jährling

KOL: Starkenburgia feiert guten Einstand Nach über drei Jahren wieder ein Kreisoberlig-Sieg +++ Derby klare Sache für Mitlechtern +++ FSG mit nächster Klatsche

Bergstraße. Drei Jahre, zwei Monate und 19 Tage hat es gedauert, bis der FC Starkenburgia Heppenheim wieder einen Sieg in der Kreisoberliga bejubeln durfte. Im Abstiegsjahr 2022 gab es ein 1:0 beim VfR Bürstadt, jetzt feierten die Heppenheimer eine gelungene Kreisoberliga-Rückkehr. Mitaufsteiger FSG Bensheim hat dagegen einen Fehlstart hingelegt.

So hatte sich der Aufsteiger seinen Saisonstart vorgestellt. Doch es dauerte trotz früher Führung eine Halbzeit, bis die Heppenheimer auf Touren kamen. „Vor der Pause war die SG besser“, beobachtete Starkenburgias Pressesprecher Dominik Heckmann. Die Einwechslungen von Schemel und Langer sorgten in Abschnitt zwei für Schwung, was sich in der 3:1-Führung bemerkbar machte. Lindenfels/Winterkasten gelang zwar der Anschluss, doch „richtige Chancen aus dem Spiel heraus“ hatte Heckmann für den Gast nicht notiert. Tore: 1:0 Wadowski (8., Foulelfmeter), 1:1 Schuchmann (31., Eigentor), 2:1 Langer (48.), 3:1 Efe (60.), 3:2 Fiedler (80.). – Schiedsrichter: Siefert (Oberzent). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Brunner (SG, 90.+6) wegen Foulspiels. – Beste Spieler: Wegner, Efe/geschlossene Leistung.

Die KSG schaffte im Derby ihren ersten Saisonerfolg auch ohne Trainer Ronny Sauer (familiär gebunden). „Das hat super geklappt“, lobte KSG-Co-Trainer Jens Klein. Beim SV Lörzenbach musste Coach Ron Hachenberger zugeben: „Wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben auch personelle Probleme. Das hat man gemerkt.“ Die KSG stand in der Defensive stark. Vorne sorgten Felix Hohrein mit einem Traumtor aus 30 Metern und Carsten Bitsch, der eine Einzelleistung mit dem 2:0 vollendete, für die Vorentscheidung im ersten Durchgang. Die Lörzenbacher versuchten viel, doch es fehlte die Durchschlagskraft. Da war der Gast einfach effektiver. Nach einer Flanke von Hohrein köpfte Jonas Bitsch zum 3:0 ein. Tore: 0:1 Hohrein (30.),0:2 Carsten Bitsch (42.), 0:3 Jonas Bitsch (58.). – Schiedsrichter: Amend (Haingrund). – Zuschauer: 300. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Die Eintracht bestimmte von Beginn an die Partie. Bereits nach 60 Sekunden musste Rohrheimer Torwart Alessandro Ragni das erste Maö hinter sich greifen. Zum Matchwinner avancierte Miron Hasanaj, der die Tore zwei bis vier Platzherren erzielte. „Wir sind klar überlegen gewesen. Man kann über diese Leistung nicht meckern“, befand Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher Tore: 1:0 Dieken (1.) 2:0, 3:0, 4:0 Hasanaj (15., 35., 74.) 4:1 Urso (90). – Schiedsrichter: Smith (Walldorf). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Hasanaj, Kilic/geschlossene Leistung.

Der neue Stürmer David Knapp traf wieder, doch diesmal reichte es für den SVU nicht zu einen Punkt. Lorsch trat am Wetzelsberg wie ein Spitzenteam auf. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, nutzte Benjamin Krause einen Fehler der Unter-Flockenbacher und traf zum 2:1 (84.). „Wir haben unsere Chance genutzt“, sagte Tvgg-Coach Martin Weinbach. Tore: 0:1 Huy (24.), 1:2 Knapp (45.), 1:2 Krause (84.). – Schiedsrichter: Frühwein (Münster). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Einhausen war das bessere Team. Das zeigte die SSG zum Beispiel in der 25. Minute, als sie nach einer FSG-Ecke den Ball eroberte, einen vorbildlichen Konter fuhr und auf 2:0 erhöhte. So liefen die Blau-Weiß-Roten weiter einem Rückstand hinterher. „Nach dem frühen 0:1 war unser ganzer Plan dahin“, sagte FSG-Abteilungsleiter Holger Rettig, und sprach von einer „verdienten Niederlage“. Tore: 0:1 Krauß (2.), 0:2 Großfeld (25.), 0:3 Großfeld (49.), 0:4 Deselaers (55.), 0:5 Wulff (90.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/Deselaers.