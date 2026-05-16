KOL: Stadtderby in Lorsch

– Foto: Timo Babic

Bergstraße. Wenn sich am Sonntag um 15 Uhr in der Kreisoberliga die beiden Fußballclubs aus Lorsch gegenüberstehen, handelt es sich bei diesem Duell nicht um ein normales Stadtderby. Dieser Nachbarschaftsvergleich zwischen der gastgebenden Turnvereinigung und dem Sportclub ist diesmal ein echtes Spitzenspiel: Es treffen der Tabellenführer (Tvgg) und der Zweite (SCO) aufeinander, und der Ausgang dieses Duells könnte eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennens sein.

Ein Favorit lässt sich nicht ausmachen, spielen beide Teams doch eine überzeugende Saison. Die Turnvereinigung dominiert vom ersten Spieltag an die Liga und führt diese seit dem sechsten Spieltag ununterbrochen an. Die Olympia legte zwar eine Vorrunde mit einigen Dellen hin, was auch an der Tatsache lag, dass Torjäger Lars Palkovitsch studienbedingt nicht zur Verfügung stand. Mit Beginn der Rückrunde präsentiert sich der Sportclub aber sehr konstant und hat sich unter dem neuen Trainer Dylan Weijten, der seit der Winterpause auf der ommandobrücke steht, bis auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet.

Dann nämlich, wenn die Turnvereinigung den Platz als Sieger verlässt. Dann hätten die „Roten“ ihren Vorsprung auf die „Blauen“ zwei Spieltage vor Schluss wieder auf fünf Zähler ausgebaut und wären mit einem Sieg aus den noch zwei ausstehenden Spielen Meister. Sollte hingegen die Olympia auf dem Platz im Sportpark Ehlried gewinnen, dann würde sie die Tabellenführung übernehmen und hätte es selbst in der Hand, am Ende als Meister über die Ziellinie zu gehen.

Duell der besten Kreisoberliga-Torjäger

In diesem Duell trifft die beste Offensive (Olympia, 81 Tore) auf die beste Defensive (Tvgg, 28 Gegentore) und auch die besten Torjäger der Liga sind mit von der Partie. Thomas Leipert (Tvgg) führt die Torjägerliste der Kreisoberliga mit 22 Treffern an, Lars Palkovitsch rangiert mit 18 Toren auf Platz vier. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der Olympia-Goalgetter seine Treffer in gerade einmal elf Spielen erzielt hat.

Für einen Sieg der Turnvereinigung könnte der Heimvorteil sprechen. Die Tvgg trägt ihre Heimspiele auf großen Plätzen aus, und die ist die Olympia, die auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz überwintert hat, aktuell noch nicht gewohnt. Auch die Defensivstärke ist ein großes Plus der Schützlinge von Martin Weinbach. Mit 28 Gegentoren stellt die Tvgg mit Abstand die sicherste Hintermannschaft der Spielklasse, dass sie bei der jüngsten Niederlage in Unter-Abtsteinach aber gleich drei Gegentore hinnehmen musste, zeigt, dass die Defensive verwundbar ist.

Olympia Lorsch ist zuletzt konstanter

Nimmt man die Konstanz der letzten Wochen als Grundlage, dann spricht diese für die Olympia. Unter Dylan Weijten hat sich die Mannschaft stabilisiert und zuletzt sieben Siege in Serie eingefahren. Dadurch ist es gelungen, den Vorsprung der Tvgg, der zwischenzeitlich auf acht Punkte angewachsen war, bis auf zwei Zähler zu reduzieren. Und dann kommt da noch die Torgefahr, die von Lars Palkovitsch ausgeht, der in diesem Derby zu einem wichtigen Faktor werden könnte.

Nach dem Derby hat die Olympia mit SSG Einhausen und FV Biblis das vermeintlich leichtere Restprogramm als der Lokalrivale. Der muss in seinen beiden letzten Begegnungen noch bei Eintracht Bürstadt und gegen den VfL Birkenau ran.