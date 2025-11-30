KOL: Spvgg. Igstadt trumpft auf, Frauenstein kann wieder siegen

WIESBADEn. Luft im Tabellenkeller der Kreisoberliga Wiesbaden verschaffte sich Aufsteiger Spvgg. Igstadt im Sechs-Punkte-Spiel beim FSV Schierstein 08. Die Partie SC Gräselberg gegen TuS Medenbach wurde aufgrund der schlechten Platzverhältnisse nicht angepfiffen. Dies bestätigten SC-Schatzmeister Thomas Sauer und Klassenleiter Lothar Schäfer nach der Platzbegehung. „Die Verletzungsgefahr ist einfach zu hoch“, erläuterte Sauer, der auch seit Wochen auf warmes Wasser in den Duschen der Kabinen wartet. Mit ihrem Sportlichen Leiter Werner Orf als Interimstrainer nach dem Rücktritt von Coach Michael Klinkhammer beendete der SV Frauenstein gegen TuS Nordenstadt die lange Durststrecke.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Wir sind nie richtig reingekommen, die letzte Überzeugung hat gefehlt“, bedauerte 08-Trainer Matthias Groß, der einige Verletzte zu beklagen hatte. „Igstadt hat den Matchplan sehr gut umgesetzt“, sagte er anerkennend, hatte er den Gegner auf dem großen Geläuf am Schelmengraben vor 100 Fans viel mit langen Bällen und schnellen Stürmern operieren sehen. „Die baldige Winterpause kommt zum ungünstigen Zeitpunkt“, sieht Tobias Neumann, Trainer der Igstädter, die Seinen doch gut „ins Rollen kommen“. „Wir haben fast nie Zweifel am Sieg aufkommen lassen und zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht“, lobte er seine „blutjunge Mannschaft“. Die Gäste gingen durch Patrick Angelroth, der an der Lippe blutend ausgewechselt werden musste, per Kopfball in Führung. Artem Tarkutsiak per Freistoß, Felix Jilke nach Solo und Kapitän Anton Meyer aus dem Gewühl schraubten das Ergebnis in die Höhe. 08-Kapitän Riccardo Guarino scheiterte per Foulelfmeter an Igstadts Keeper Tobias Köllner.
FC Naurod beklagt elf Ausfälle
Elf Leistungsträger, hauptsächlich verletzungsbedingt, fehlten den Naurodern gegen den Tabellenführer. „Ich bin so was von glücklich über einen gewonnenen Punkt“, lobte daher Trainer Manfred Klug vor allem seine Defensive und das Zweikampfverhalten seiner geschlossen auftretenden Mannschaft.
„Die Abwehr hat stabil gestanden gegen Nordenstädter, die viel Druck gemacht haben“, sprach Werner Orf von einem glücklichen Sieg. Nach einem Wortgefecht in der Schlussphase mit den Zuschauern sah sein Verteidiger Wenzel Böhm Gräber Rot. Tore: Lars Könenberg, Dario Novak, Böhm-Gräber, David Rossel/Salvo Ansani (2), Leonard Rohde.
„Seit langem eine schwache Leistung“, räumte Gäste-Trainer Max Hellwig unumwunden ein. Maroc, laut Spielertrainer Yahya El Fachtali Sabbat ohne fünf Stammspieler, ging per Strafstoß durch Vahrim Redza in Führung, Teamkollege Imad El Youssofi sah noch vor der Pause Rot, Kastels Torschütze Redouane Morchid gegen Ende Gelb-Rot.
Israel Mukamba, der vorher schon zum 1:0 getroffen hatte, rettete den Platzherren das Remis (90. +4). Für die Gäste waren Paul Luis Faber und Ziyavene Malungu erfolgreich. „Ein gerechtes Ergebnis“, meinte Gastgebercoach Alexander Kopp, dessen Team es versäumt habe nachzulegen. Von verlorenen Zählern sprach FVD-Trainer Pascal Bender.
„Nach langem wieder mal zu Null gespielt“, freute sich Kastels Coach Roberto D`‘Angelo. Die Gäste hätten seinem Team aber das Leben schwer gemacht. Tore: Rahfil Ahmad (2), Zekaryas Endale (2/ein Foulelfmeter), Lukas Badura.