KOL: Spvgg. Igstadt trumpft auf, Frauenstein kann wieder siegen

„Wir sind nie richtig reingekommen, die letzte Überzeugung hat gefehlt“, bedauerte 08-Trainer Matthias Groß, der einige Verletzte zu beklagen hatte. „Igstadt hat den Matchplan sehr gut umgesetzt“, sagte er anerkennend, hatte er den Gegner auf dem großen Geläuf am Schelmengraben vor 100 Fans viel mit langen Bällen und schnellen Stürmern operieren sehen. „Die baldige Winterpause kommt zum ungünstigen Zeitpunkt“, sieht Tobias Neumann, Trainer der Igstädter, die Seinen doch gut „ins Rollen kommen“. „Wir haben fast nie Zweifel am Sieg aufkommen lassen und zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht“, lobte er seine „blutjunge Mannschaft“. Die Gäste gingen durch Patrick Angelroth, der an der Lippe blutend ausgewechselt werden musste, per Kopfball in Führung. Artem Tarkutsiak per Freistoß, Felix Jilke nach Solo und Kapitän Anton Meyer aus dem Gewühl schraubten das Ergebnis in die Höhe. 08-Kapitän Riccardo Guarino scheiterte per Foulelfmeter an Igstadts Keeper Tobias Köllner.