KOL: Spitzenspiel an der Saroltastraße

Odenwaldkreis. An der Saroltastraße in Fränkisch-Crumbach geht am Sonntag, 19. Oktober (Anstoß: 16 Uhr), ein absolutes Spitzenspiel in der Kreisoberliga über die Bühne, wenn der Tabellenzweite TSG Steinbach den TV Fränkisch-Crumbach fordert.

„Wir mussten uns in den letzten Wochen richtiggehend durchkämpfen. Verletzungen und zwei Rote Karten, die lange Spielsperren zur Folge hatten, belasten uns bis zum Spieltag am Sonntag, wenn wir gegen den Tabellenzweiten TSG Steinbach antreten werden“, sagt Fränkisch-Crumbachs Spielertrainer Maximilian Henschke. Die Sommer-Zugänge haben bei den Rodensteinern derweil eingeschlagen: Melvin Elenberger, der beim ehemaligen Zweitligisten SV Sandhausen seine Ausbildung durchlief, ist ein Riesentalent, das jede Menge Qualität mitbringt. Auch Johannes Stieme ist im zentralen Mittelfeld der Crumbacher kaum noch wegzudenken. „Er ist mit seinem Spielverständnis bereits ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, erklärt Henschke. Beide sind übrigens echte Crumbacher und stehen jetzt ihrem Stammverein wieder zur Verfügung.

„Wir sind schon von unserer Qualität überzeugt, mit der wir gegen jeden Gegner bestehen können. Aber wir haben einfach wegen des jungen Durchschnittsalters leider noch nicht die Beständigkeit wie Teams, die mehr erfahrene Fußballer in ihren Reihen aufbieten“, weiß Henschke um das vielleicht größte Problem beim TV. Die Aufgabe am Sonntag bezeichnet der Spielertrainer dann auch als „sehr, sehr schwierig“. Denn: „Steinbach verfügt vielleicht über die größte individuelle Qualität der Liga. Die sind auf Schlüsselpositionen sehr gut besetzt. Wir müssen am Sonntag sehr geduldig spielen, versuchen, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen“, sagt Henschke, der das Spiel gewinnen will. Alle Konzentration gilt dem Spiel mit und gegen den Ball.

TSV Günterfürst steht bereits unter Druck Der TSV Günterfürst erwartet am Sonntag (15 Uhr) Viktoria Kleestadt und steht bereits etwas unter Druck. „Wir geben und nehmen uns die Zeit, um nach dem Umbau im Sommer wieder die Balance zwischen Offensive und Defensive herzustellen“, hatte unlängst Abteilungsleiter Oliver Naas gesagt, als die Durststrecke schon einige Spieltage andauerte. Und dennoch tut gerade das 1:4 in Steinbach besonders weh, der eindeutige Spielverlauf war schon enttäuschend. Mit Platz neun, 13 Punkten und 23:32 Toren hinkt der vermeintliche Aufstiegskandidat weiter hinter den Erwartungen zurück.

Die SSV Brensbach ist nach zwei Niederlage in Folge ebenfalls auf dem Boden der Tatsachen angekommen. In der Tabelle sackte die SSV auf Rang fünf ab. Auch zu Hause hängen die Früchte des Erfolges nicht gerade niedrig, wenn am Sonntag (15 Uhr) die schnelle SG Mosbach/Radheim in Brensbach ihre Visitenkarte abgeben wird.

Viktoria Urberach bittet zum Kellerduell Bei Viktoria Urberach kommt es gegen die SG Rimhorn/Neustadt zu einem spannenden Duell im Tabellenkeller: Die Odenwälder müssen beim Dieburger A-Liga-Meister dringend punkten, sonst drohen den Lützelbachern schwierige Wochen in der Abstiegszone. Der Aufwärtstrend der Rimhorner ist hingegen nicht zu übersehen.