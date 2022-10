KOL: Später Strafstoß für SC Opel zum 2:2 Goddelau siegt auch dank gehaltenem Elfmeter +++ Biebesheim trennt sich von Trainer Talib

RÜSSELSHEIM. Mit einem 2:1-Erfolg bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim setzte Aufsteiger TSV Goddelau in der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau seinen Aufwärtstrend fort. Auch der SC Opel Rüsselsheim (2:2 gegen SG Modau) und FC Hillal Rüsselsheim (1:1 beim SV Germania Eberstadt) punkteten unerwartet. Mit einem 1:0-Erfolg über den SV Hahn ist SKV Rot-Weiß Darmstadt II seit sieben Spielen ungeschlagen. Neuer Tabellenzweiter ist der SV Traisa, der gegen den FV Hellas Rüsselsheim klar mit 4:1 siegte.

Der SV Olympia Biebesheim hat sich am Samstag von Trainer Benaisa Talib getrennt, wie Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender mitteilte: „Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Es hat leider nicht gepasst.“ In den kommenden Tagen soll über eine Nachfolge entschieden werden,

SC Opel Rüsselsheim – SG Modau 2:2 (1:1). Mit dem Ausgleichstreffer durch Ihsan Celiker, der in der Nachspielzeit nach einem Foul an ihm den fälligen Strafstoß selbst verwandelte, verdiente sich der SC Opel den Punktgewinn. Trainer Özkan Aliuk zeigte sich überrascht, dass Modau defensiv und in erster Linie mit langen Bällen agierte. Die Gastgeber dagegen versuchten immer wieder, mit spielerischen Möglichkeiten zum Erfolg zu kommen. „In der ersten Halbzeit waren wir besonders über die Außenpositionen gut im Spiel“, lobte Alik. Den späten Ausgleich sah er als verdienten Lohn, da die Mannschaft nicht aufgesteckt habe.

FC Türk Gücü Rüsselsheim – TSG Messel 1:3 (1:2). Die Rüsselsheimer leisteten sich zu viele einfache Fehler, die Messel konsequent bestrafte. „Wir haben die Fehler von Rüsselsheim gut ausgenutzt“, so TSG-Trainer Michael Motz. Die Rüsselsheimer waren zunächst spielerisch besser, verwerteten aber ihre Möglichkeiten nicht. „Wir mussten zumindest 2:0 führen“, ärgerte sich Hamdi Turna. Motz sah den Erfolg als verdient an, da seine Spieler erneut einen großen Kampf ablieferten: „Wir haben eine gute Defensivleistung geboten, Rüsselsheim hat eine gute Mannschaft.“

Tore: 0:1 Marius Galinski (13.), 0:2 Guellueglu (25./Foulelfmeter), 1:2 Auadi (34.), 1:3 Marius Galinski (64.).

SV Traisa – FV Hellas Rüsselsheim 4:1 (1:1). Gegen stark spielende Rüsselsheimer hatte Traisa bis in die Endphase einige Schwierigkeiten. „Hellas ist eine gute Mannschaft, das war eine schwierige Aufgabe“, war SV-Sprecher Martin Bremer froh über den Dreier. Vor allem im ersten Abschnitt waren die Gäste gleichwertig und im Zweikampfverhalten präsenter. Erst nach einer Roter Karte in Folge eines Foulspiels für Gästetorhüter Alp Arslan (71.) sowie wegen schwindender Kraft der Gäste kam Traisa zum klaren Sieg.

Tore: 0:1 Say (8.), 1:1 Aykir (9.), 2:1 Rau (53.) 3:1 Schuster (79.), 4:1 Aykir (90.+2).

Rote Karte: Alp Arslan (71./Rüsselsheim).

SV Germania Eberstadt – FC Hillal Rüsselsheim 1:1 (1:1). Mit einer schwachen Chancenverwertung verspielte Eberstadt erneut leichtfertig den Dreier. Die Hausherren waren über weite Phasen die bessere Elf, konnten aber nur einen Treffer erzielen, den Spielertrainer Christopher Bohland mit einem Schuss von der Mittellinie erzielte. Die Rüsselsheimer zeigten großen kämpferischen Einsatz und vor allem nach der Pause ein gutes Spiel gegen den Ball. „Wir mussten nach 25 Minuten 3:0 führen“, ärgerte sich Tobias Gebert, Sportlicher Leiter der Gastgeber.