KOL: SKV Büttelborn II beschäftigt RW Darmstadt II lange

Büttelborn. In einer vorgezogenen Begegnung des achten Spieltages in der Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau gelang Rot-Weiß Darmstadt II in einer außergewöhnlichen Partie bei der SKV Büttelborn II ein 6:5 (4:4)-Erfolg. „Unsere Abwehr war heute nicht da“, so der Darmstädter Trainer Marvin Zimmer. Gleichzeitig zeigte er sich von der Leistung der Büttelborner Mannschaft positiv überrascht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Vor allem das Tempo der SKV in der Offensive war beeindruckend. „Es war ein laufintensives Spiel“, so der Büttelborner Trainer Abedin Reqica. Er zeigte sich mit der Leistung seiner jungen Mannschaft zufrieden. Manko war einzig, dass einige gute Torchancen nicht verwertet wurden. „Das war unser bestes Spiel in dieser Saison“, so Reqica. Er war überzeugt, dass ohne die Gelb-Rote Karte gegen Marcos Antonio Dias Pereira (84.) die Partie nicht verloren gegangen wäre.