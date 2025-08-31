KOL: SKG Walldorf setzt sich am Ende durch

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 2:2-Unentschieden beim starken Aufsteiger Darmstädter TSG 1846 gelang der zweiten Mannschaft der SKV Büttelborn in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die Überraschung des Spieltages. Während die SKG Walldorf (3:2 bei Genclerbirligi Bischofsheim) siegte, blieben TSV Goddelau (2:2 bei Spvgg, Seeheim-Jugenheim) und SV Olympia Biebesheim (2:4 gegen SV St. Stephan Griesheim) sieglos. Neuer Tabellenletzter ist der VfR Groß-Gerau II, der gegen den SV Erhausen 2:5 unterlag.

Nach Spielende war beim Gastgeber der Ärger groß, dass die Partie gegen Walldorf verloren wurde: „Wir hatten in der ersten Halbzeit alles im Griff und haben den dritten Treffer verpasst“, erklärte Pressesprecher Thomas Krausse. Nach der Pause aber zeigte Walldorf unter Interimstrainer Oliver Süss, welches Potenzial trotz der vielen Ausfälle im SKG-Team steckt. Bischofsheim fand im zweiten Abschnitt einfach nicht zurück ins Spiel. „Wir haben zu früh aufgehört zu spielen“, ärgerte sich Krausse. Positiv war, dass Torjäger Veli Tanis nach seiner Schambeinentzünding erstmals zum Einsatz kam und direkt zweimal traf. Tore: 1:0, 2:0 Tanis (39./FE, 45.), 2:1 Schmidt (54.), 2:2 Schmelz (61.), 2:3 Okcür (75.). Rote Karte: Muhammed Emin Abdullah Öztürk (81./Bischofsheim).

Groß-Gerau II leistet sich vor Pausenpfiff zu viele Fehler

Mit einer guten Leistung verdiente sich Erzhausen vor der Pause die Führung: „Wir haben unsere Chancen effektiv genutzt“, freute sich Trainer Bünyamin Bozkir. Die Gastgeber wiederum leisteten sich viele Fehler, die von den Gästen verwertet wurden. Nach dem Seitenwechsel kam Groß-Gerau zu einigen Möglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Im Spiel von zwei Teams mit vielen Möglichkeiten sah Bozkir Erzhausen als den verdienten Sieger. „Wir haben wieder unsere Gegentore selbst erzielt“, ärgerte sich VfR-Trainer Hakan Tutkun. So musste die neuformierte Mannschaft erneut eine Niederlage hinnehmen, obwohl das Team kein schlechtes Spiel absolvierte.

Tore: 0:1 Aldemir (5.), 0:2 Pätzold (32.), 1:2, 2:3 Sener (45./FE, 45.+5), 1:3, 2:4 (45.+1, 45.+6/FE), 2:5 Basel (90.+4).

Der Aufsteiger errang den dritten Sieg und kommt immer besser in Schwung. „Ein verdienter Sieg für St. Stephan“, gab Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender von Biebesheim, zu. In der Anfangsphase waren es vor allem die Abwehrschnitzer der Hausherren, die die Gäste konsequent ausnutzten. Biebesheim steckte nicht auf und konnte nach dem Seitenwechsel zum 2:2 ausgleichen. Als die Hausherren den dritten Treffer nicht erzielten, konterte Griesheim sich zum Erfolg. Tore: 0:1 Braun (10.), 0:2, 2:4 Root (36., 66.), 1:2 Ganter (40.), 2:2 Kabey (55.), 2:3 Seigfried (61.).

Mit zwei späten Treffern sicherte Seeheim-Jugenheim noch einen Punkt, der aber nicht dem Spielverlauf entsprach. Vor allem in den ersten 45 Minuten waren die Gäste die bessere Elf und führten verdient. Nach der Pause war die Begegnung wesentlich ausgeglichener. „Es war eine schwache Kreisoberliga-Partie und eine gefühlte Niederlage für Goddelau“, erkannte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gastgeber. Goddelau sah lange wie der sichere Sieger aus, verpasste aber, die Partie frühzeitig zu entschieden. Mit einem Treffer und einer Torvorlage war Youngster Nick Schumann bei den Goddelauern erneut der auffälligste Spieler. Tore: 0:1 Menger (1.), 0:2 Schuchmann (26.), 1:2 Dalus (90.), 2:2 Greeshuse (90.+8).

Obwohl die Hausherren erstmals in dieser Saison keine gute Leistung boten, retten sie noch ein Remis. Büttelborn war taktisch gut eingestellt und bot im Spiel gegen den Ball eine starke Leistung. „Mit zwei Torschüssen wurden zwei Treffer erzielt“, so TSG-Coach Till Baum. Die Darmstädter kamen trotz optischer Überlegenheit nie so richtig in die Partie. Erst in der Endphase, als bei Büttelborn die Kräfte verloren gingen, konnte der Aufsteiger die Niederlage noch verhindern. Der zweite Treffer (62.) war zugleich der letzte Torschuss der Büttelborner. Tore: 0:1 Tritschler (4./Eigentor), 0:2 Fanourakis (52.), 1:2 Shire (86..), 2:2 Schmidtner (88.). Besonderheit: Jan Fliegel (Darmstadt/81.) scheitert mit einem Foulelfmeter am Torpfosten.





