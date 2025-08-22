KOL: SKG gerät unter Räder

In den Wochenspielen der Kreisoberliga setzte es für die heimischen Teams Niederlagen. Nur der VfR Groß-Gerau II konnte punkten (Symbolfoto). Foto: VRM

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:3-Erfolg über die Spvgg. Seeheim-Jugenheim errang die zweite Mannschaft des VfR Groß-Gerau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den ersten Saisonerfolg. Dagegen mussten die SKG Walldorf (0:7 bei der Darmstädter TSG 1846) und der SV Olympia Biebesheim (2:5 gegen die SG Arheilgen) deutliche Niederlagen hinnehmen.

In der Anfangsphase profitierte Seeheim-Jugenheim von den vielen Fehlern beim VfR. Nachdem die Gäste den dritten Treffer verpassten, kam Groß-Gerau besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, während die Gäste sich in der Abwehr zu viele Schnitzer erlaubten. „Unsere Mannschaft hat tolle Moral bewiesen“, war VfR-Trainer Hakan Tutkun zufrieden. Tore: 0:1 Krämer (1.), 0:2 Czirbus (8., Eigentor), 1:2 Oliveri des Castillo (43.), 2:2, 3:2, 4:2 Sener (62., 64., 88.).

Über die gesamte Spielzeit waren die Darmstädter die überlegene Mannschaft und hätten noch deutlicher gewinnen können. Walldorf agierte harmlos, konnte nach der Pause die Niederlage immerhin in Grenzen halten: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und verdient gewonnen, Walldorf blieb ohne Torchancen“, war TSG-Trainer Till Baum zufrieden. Walldorf hatte nur 13 Spieler zur Verfügung und zeigte sich nicht konkurrenzfähig. Tore: 1:0, 4:0 Campanelli (11., 30.), 2:0 Fahl (27.), 3:0 Kuhnert (29.), 5:0, 6:0 Manthey (67., 77.), 7:0 Kallfaß (79.). Olympia Biebesheim unterliegt, aber enttäuscht nicht