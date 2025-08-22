 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
In den Wochenspielen der Kreisoberliga setzte es für die heimischen Teams Niederlagen. Nur der VfR Groß-Gerau II konnte punkten (Symbolfoto). Foto: VRM
KOL: SKG gerät unter Räder

Auch Olympia Biebesheim unterliegt gegen die SG Arheilgen

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:3-Erfolg über die Spvgg. Seeheim-Jugenheim errang die zweite Mannschaft des VfR Groß-Gerau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den ersten Saisonerfolg. Dagegen mussten die SKG Walldorf (0:7 bei der Darmstädter TSG 1846) und der SV Olympia Biebesheim (2:5 gegen die SG Arheilgen) deutliche Niederlagen hinnehmen.

Do., 21.08.2025, 19:30 Uhr
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau II
Spvgg. Seeheim-Jugenheim
Spvgg. Seeheim-JugenheimSeeheim-Jug.
4
2
Abpfiff

In der Anfangsphase profitierte Seeheim-Jugenheim von den vielen Fehlern beim VfR. Nachdem die Gäste den dritten Treffer verpassten, kam Groß-Gerau besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, während die Gäste sich in der Abwehr zu viele Schnitzer erlaubten. „Unsere Mannschaft hat tolle Moral bewiesen“, war VfR-Trainer Hakan Tutkun zufrieden. Tore: 0:1 Krämer (1.), 0:2 Czirbus (8., Eigentor), 1:2 Oliveri des Castillo (43.), 2:2, 3:2, 4:2 Sener (62., 64., 88.).

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr
Darmstädter TSG 1846
Darmstädter TSG 1846TSG 1846
SKG Walldorf
SKG WalldorfSKG Walldorf
7
0
Abpfiff

Über die gesamte Spielzeit waren die Darmstädter die überlegene Mannschaft und hätten noch deutlicher gewinnen können. Walldorf agierte harmlos, konnte nach der Pause die Niederlage immerhin in Grenzen halten: „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und verdient gewonnen, Walldorf blieb ohne Torchancen“, war TSG-Trainer Till Baum zufrieden. Walldorf hatte nur 13 Spieler zur Verfügung und zeigte sich nicht konkurrenzfähig. Tore: 1:0, 4:0 Campanelli (11., 30.), 2:0 Fahl (27.), 3:0 Kuhnert (29.), 5:0, 6:0 Manthey (67., 77.), 7:0 Kallfaß (79.).

Olympia Biebesheim unterliegt, aber enttäuscht nicht

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr
SV Olympia Biebesheim
SV Olympia BiebesheimBiebesheim
SG Arheilgen
SG ArheilgenSG Arheilgen
2
5
Abpfiff

In den ersten 45 Minuten war die SG die bessere Elf und führte verdient. „Arheilgen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt“, so Max Gewalt, Zweiter Vorsitzender der Biebesheimer. Für die Gastgeber sprach, dass die Mannschaft auch nach dem deutlichen Rückstand nicht aufsteckte. Nach dem 2:4 zeigte Arheilgen einige Schwächen, Biebesheim verpasste aber den dritten Treffer. Trotz der Niederlage zeigte das Team keine schwache Leistung, Arheilgen war lediglich routinierter. Tore: 0:1 Schmitt (24.), 0:2 Sachs (30.), 0:3 Louis Schwab (42,), 0:4 Hamyede (62.), 1:4 Spallek (70.), 2:4 Grossmann (79.), 2:5 Tim Zeising (83),


