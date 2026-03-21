KOL: SGU träumt noch vom Aufstieg Der Aufstiegstraum lebt bei der SG Unter-Abtsteinach – auch nach dem Topspiel gegen den Zweiten Eintracht Bürstadt? +++ Tvgg Lorsch im Derby geprüft. von Markus Karrasch · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Mit 24 Gegentoren stellt Spitzenreiter Tvgg Lorsch (in Rot, hier im Heimspiel gegen die SG Lindenfels/Winterkasten) die zweitbeste Defensive in der Fußball-Kreisoberliga. Die soll am Sonntag im Derby bei der SSG Einhausen die Null halten. Foto: Melitta Ernst

Bergstraße (bore/kar/ net/ü). Der Traum vom Aufstieg ist schon noch real. Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach will alles versuchen, wenigstens die Aufstiegsspiele zu erreichen. Nach dem Unentschieden beim Dritten Olympia Lorsch wartet auf das Team von Trainer Marcus Lauer das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten. Der Tabellenvierte erwartet am Sonntag, 15 Uhr, den Zweiten Eintracht Bürstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Die Eintracht hat einen Lauf, hat einen guten Plan, ist schwer zu bespielen. Dennoch wollen wir Revanche für die Hinspielniederlage nehmen und zugleich den Rückstand in der Tabelle verringern“, sagt Lauer. Derzeit liegt die Eintracht noch vier Zähler vor der SGU.

„Wir sind mit dem 2:0 gegen Heppenheim gut in die Restrunde gestartet“, sagt Flamur Bajrami, Spieler und Sportlicher Leiter der Eintracht., der Unter-Abtsteinach als „sehr gute Mannschaft“ lobt. Dennoch: Bürstadts Ziel sind drei Punkte, zumal alle Akteure an Bord sind: „Die Mannschaft ist hoch motiviert, spielt eine sehr gute Saison. Natürlich wollen wir den zweiten Platz verteidigen.“ Bei der SGU ist Christoph Jöst nach seiner Sperre wieder frei, und Blerton Muca, der gegen Lorsch erkrankt fehlte, kommt zurück in den Kader.

Den Tabellenzwölften VfL Birkenau hat der FC Starkenburgia Heppenheim am Sonntag zu Gast. Für die Birkenauer ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Trainer Daniel Hahn stehen einige Spieler, darunter Johann Wogawa (Lungenentzündung), nicht zur Verfügung. „Die Heppenheimer spielen eine gute Saison. Sie haben nach der Winterpause ja auch Olympia Lorsch geschlagen. Wir müssen wenig Fehler machen“, so Hahn, dessen Elf ihren finalen Test gegen Mörlenbach mit 7:2 gewann. Starkenburgia Heppenheim fehlt eine ganze Mannschaft Das Hinspiel verlor die Starkenburgia in Birkenau mit 0:5. „Die haben uns ziemlich zerlegt. Bei Standards waren wir zu anfällig“, blickt Heppenheims Trainer Christian Schmitt ungern zurück. Es gelte, dies im Heimspiel besser zu machen, auch wenn es personell „extrem schlecht aussieht“. Den Heppenheimern fehle eine Mannschaft, so Schmitt. Und aus diesem Grund ist auch das für Sonntag terminierte Spiel der C-Liga-Reserve gegen den VfL Birkenau II verschoben worden. „Birkenau hat einer Verlegung dankenswerterweise zugestimmt“, so Schmitt.