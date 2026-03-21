KOL: SGU träumt noch vom Aufstieg

Bergstraße (bore/kar/ net/ü). Der Traum vom Aufstieg ist schon noch real. Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach will alles versuchen, wenigstens die Aufstiegsspiele zu erreichen. Nach dem Unentschieden beim Dritten Olympia Lorsch wartet auf das Team von Trainer Marcus Lauer das nächste Duell gegen einen direkten Konkurrenten. Der Tabellenvierte erwartet am Sonntag, 15 Uhr, den Zweiten Eintracht Bürstadt.
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„Die Eintracht hat einen Lauf, hat einen guten Plan, ist schwer zu bespielen. Dennoch wollen wir Revanche für die Hinspielniederlage nehmen und zugleich den Rückstand in der Tabelle verringern“, sagt Lauer. Derzeit liegt die Eintracht noch vier Zähler vor der SGU.
„Wir sind mit dem 2:0 gegen Heppenheim gut in die Restrunde gestartet“, sagt Flamur Bajrami, Spieler und Sportlicher Leiter der Eintracht., der Unter-Abtsteinach als „sehr gute Mannschaft“ lobt. Dennoch: Bürstadts Ziel sind drei Punkte, zumal alle Akteure an Bord sind: „Die Mannschaft ist hoch motiviert, spielt eine sehr gute Saison. Natürlich wollen wir den zweiten Platz verteidigen.“ Bei der SGU ist Christoph Jöst nach seiner Sperre wieder frei, und Blerton Muca, der gegen Lorsch erkrankt fehlte, kommt zurück in den Kader.
Den Tabellenzwölften VfL Birkenau hat der FC Starkenburgia Heppenheim am Sonntag zu Gast. Für die Birkenauer ist es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Trainer Daniel Hahn stehen einige Spieler, darunter Johann Wogawa (Lungenentzündung), nicht zur Verfügung. „Die Heppenheimer spielen eine gute Saison. Sie haben nach der Winterpause ja auch Olympia Lorsch geschlagen. Wir müssen wenig Fehler machen“, so Hahn, dessen Elf ihren finalen Test gegen Mörlenbach mit 7:2 gewann.
Das Hinspiel verlor die Starkenburgia in Birkenau mit 0:5. „Die haben uns ziemlich zerlegt. Bei Standards waren wir zu anfällig“, blickt Heppenheims Trainer Christian Schmitt ungern zurück. Es gelte, dies im Heimspiel besser zu machen, auch wenn es personell „extrem schlecht aussieht“. Den Heppenheimern fehle eine Mannschaft, so Schmitt. Und aus diesem Grund ist auch das für Sonntag terminierte Spiel der C-Liga-Reserve gegen den VfL Birkenau II verschoben worden. „Birkenau hat einer Verlegung dankenswerterweise zugestimmt“, so Schmitt.
Das ewig junge Nachbarschaftsduell verspricht Spannung: Am Sonntag (15 Uhr) erwartet die SSG Einhausen Tabellenführer Tvgg Lorsch zum Derby. „Bei einem solchen Spiel hat die Tabelle keine echte Aussagekraft, und alles, was davor war, kann man getrost ausblenden“, sagt Tvgg-Trainer Martin Weinbach. Und Weinbach muss es wissen, trug er doch als Spieler die Trikots beider Clubs.
„Wir sind Tabellenführer, und Einhausen ist nach einem guten Saisonstart ins hintere Mittelfeld abgerutscht. Da ist es doch klar, dass wir als Favorit ins Derby gehen. Wir sind uns alle aber darüber im Klaren, dass dies dennoch kein Selbstläufer wird“, erklärt Weinbach, der in diesem Zusammenhang zum einen auf das Hinspiel verweist, in dem die Einhäuser der Turnvereinigung beim 2:0-Heimsieg alles abverlangten. Zum anderen hat ein Nachbarduell zweier Clubs, die sich schon sehr oft gegenüberstanden, immer seine eigenen Gesetze. „Da ist es immer möglich, dass der Gegner über sich hinauswächst und noch das eine oder andere Prozent mehr herauskitzelt. Schließlich kennen sich die Jungs ja sehr gut, haben teilweise auch schon miteinander gespielt. Eine gewisse Anspannung ist bei meiner Mannschaft in dieser Woche auch im Training zu spüren“, hat Weinbach bei seinen Kickern in jedem Fall das nötige Derbyfieber festgestellt.
Das hat auch sein Gegenüber bei der SSG, Andreas Keinz. Dies äußerte sich in erster Linie in einer hohen Trainingsbeteiligung in dieser Woche. Der Einhäuser Trainer bewertet diese Tatsache als positiv, sieht sein Team aber gerade im konditionellen und physischen Bereich klar im Nachteil und in der Tvgg die Mannschaft, die von der Papierform als Sieger vom Platz gehen müsste. „Die Turnvereinigung ist in der Liga aktuell das Nonplusultra, und alles andere als ein Lorscher Sieg wäre eine Überraschung“, so Keinz, der dennoch auf eine Überraschung hofft: „Wenn es mehr werden soll, müssen wir über uns hinauswachsen, was ich meinen Jungs aber durchaus zutraue.“
Der letzte Einhäuser Sieg über den Rivalen datiert aus dem April 2023, als die SSG im Ehlried 2:1 gewann. In den folgenden fünf Duellen gelang Einhausen lediglich ein Punktgewinn.