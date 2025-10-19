KOL: SGA patzt, Hahn fulminant

Den Ball im Blick: Erzhausens Adrian Dehmer (links) und Gabriel Manthey (TSG) im Duell um das runde Leder. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einem 2:0-Erfolg über die SG Arheilgen hat sich Aufsteiger SV St. Stephan Griesheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau in das Aufstiegsrennen hineingespielt. Spitzenreiter bleibt der SV Hahn mit einem 10:0-Erfolg beim Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim. Die SKG Walldorf hat die Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet, sodass die Mannschaft erster Absteiger ist.

Heute, 13:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn II SV Traisa SV Traisa 0 5 Abpfiff

Nachdem die Gastgeber in den ersten 45 Minuten die Partie noch ausgeglichen gestalten konnten, setzte sich Traisa nach dem Seitenwechsel deutlich durch. Die Gäste nutzten die Fehlerquote des Gastgebers konsequent aus. Nach dem zweiten Gegentreffer konnte Büttelborn gegen die spielerisch besseren Gäste nicht mehr mithalten. Tore: 0:1, 0:5 Latifi (50./Foulelfmeter, 83.), 0:2, 0:4, 0:6 Boukhou (63., 81., 87.), 0:3 Amazirh (67.).

Mit zwei Treffern nach 15 Minuten war die Begegnung früh entschieden. Der Spitzenreiter war über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft und erzielte in regelmäßigen Abständen die Treffer zum Sieg. Besonders nach der Pause konnte Bischofsheim gegen das Hahner Tempospiel nicht mehr mithalten. „Mit zehn Gegentoren sind wir noch gut bedient“, erkannte der Bischofsheimer Pressesprecher Thomas Krausse. Tore: 0:1, 0:4, 0:5 D’Addona (5, 43., 54.), 0:2, 0:7, 0:10 Larkowitsch (15., 63., 90.), 0:3 Aykir (24./Foulelfmeter), 0:6, 0:8 Feick (55., 81.).

Deutlicher als es das Ergebnis ausdrückte, bestimmte der SV Hellas die Begegnung. Wie in den vergangenen Spielen war die mangelhafte Chancenverwertung erneut das Problem der Darmstädter. Goddelau blieb über die gesamte Spielzeit harmlos und konnte den verdienten Sieg der Platzherren nicht in Gefahr bringen. „Es war ein ungefährdeter Sieg, der höher hätte ausfallen müssen“, erklärte Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos. Tore: 1:0 Torino (31.), 2:0 Eladak (54.), 2:1 Menger (86.), 3:1 Imamovic (87.).

In einer Begegnung mit vielen Fehlern auf beiden Seiten verpasste Seeheim-Jugenheim leichtfertig den Dreier. Eine Minute vor Spielende vergab Denis Dalus das 4:3, als er mit einem Foulelfmeter an RW-Torhüter Stefan Scholz scheiterte. Darmstadt nutzte dies und kam noch zum Sieg. Für neuen Schwung sorgte beim Sieger in der Endphase der eingewechselte Youngster Fynn Feldmann. Tore: 0:1 Okoniewski (6,), 1:1, 3:2 Hohmann (7., 54.), 2:1 Auel (18.), 2:2 Schmidt (42.), 3:3 Lust (69.), 4:3 Schimmel (90./Eigentor), 5:3 Keil (90.+2).

In einer spannenden Partie war Modau effektiver und setzte sich nicht unverdient durch, wie Felix Keutz, Trainer von Eberstadt, bestätige: „Modau hat unsere Fehler konsequent ausgenutzt“. Nach dem zweiten Gegentreffer zeigten sich die Platzherren in der Offensive aktiver, konnten aber die Niederlage nicht mehr verhindern. Tore: 0:1 Curri (3.), 1:1 Ruppe (44.), 1:2 Sofu (71./Foulelfmeter).

Im Spitzenspiel zeigten beiden Mannschaft vor 100 Zuschauern eine Begegnung auf gutem Niveau. SV St. Stephan war zunächst die bessere Mannschaft und führte verdient, ehe Arheilgen stärker aufspielte. Nach dem zweiten Gegentreffer zeigte Arheilgen in der Offensive seine Gefährlichkeit, konnte aber keinen eigenen Treffer erzielen. In dieser Phase war es vor allem SVS-Torhüter Ruben Drakos, der den Gegentreffer verhinderte. Tore: 1:0 Braun (11.), 2:0 Seigfried (48.).