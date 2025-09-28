KOL: SGA lässt Erzhausen keine Chance

Klare Sachen: Die SG Arheilgen und Germania Eberstadt kommen in der Kreisoberliga zu deutlichen Erfolgen. – Foto: mara wolf (Archiv)

Darmstadt. Mit einem 9:2-Erfolg über die SV Erzhausen bleibt die SG Arheilgen in der Spitzengruppe in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Spitzenreiter Germania Eberstadt gewann auch deutlich.

Heute, 15:00 Uhr SG Modau SG Modau SV Hellas Darmstadt SV Hellas 1 1 Abpfiff In einer interessanten Partie kam es zu einem leistungsgerechten Unentschieden. In beiden Halbzeiten erspielten sich beide Teams gute Möglichkeiten, die aber ungenutzt bleiben. „Beide Mannschaften hatten in der zweiten Halbzeit Chancen zum Siegtreffer", erkannte Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau. Tore: 0:1 Pasha (36.), 1:1 Adedokun (40.).

Erzhausen war chancenlos und musste bereits nach 15 Minuten drei Gegentreffer hinnehmen. Arheilgen spielte vor allem bis zur Pause groß auf und setzte den Gegner immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste die Niederlage immerhin in Grenzen halten. Tore: 1:0 Nischwitz (7.), 2:0 Sachs (9.), 3:0, 4:0, 8:0 Tim Zeising (15., 20., 56.), 5:0, 6:0, 7:0 Dominik Schwab (37., 44., 49./Foulelfmeter), 8:1 Möring (57.), 8:2 Bohn (75.), 9:2 Schütz (90.).

Im ersten Abschnitt spielte Groß-Gerau gut mit und konnte die Partie ausgeglichen gestalten. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Nicloas Cortes Bambague (66.), der einen eigenen Mitspieler beleidigte, drehte sich der Spielverlauf. „Die Gelb-Rote Karte war entscheidend, bis zum dritten Treffer war Groß-Gerau ein unangenehmer Gegner“, erklärte SV-Trainer Felix Kreutz. Tore: 0:1, 0:2 Barth (31., 41.), 1:2 Sener (43.), 1:3 Mangold (68.), 1:4 Ganschinietz (78.), 1:5, 1:7 Link (83., 90+1), 1:6 Rau (90.). Gelb/rote Karte: Nicloas Cortes Bambague (66.). Heute, 15:30 Uhr Genclerbirligi Bischofsheim FC Gencler Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II 2 3 Abpfiff Obwohl Darmstadt elf kranke Spieler fehlten, konnten sich die Gäste aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient durchsetzen. In der ersten Halbzeit nutzte Bischofsheim seine Möglichkeiten gut aus. Darmstadt hatte aufgrund der kranken Spieler um eine Verlegung gebeten, die aber vom Gegner abgelehnt wurde. „Der Sieg schmeckt dadurch noch besser“, sagte RW-Trainer Marvin Zimmer. Tore: 0:1 Kalbfleisch (10.), 1:1 Tarakci (45.+1), 2:1 Cianciotti (45.+4), 2:2 Prediger (74.), 2:3 Caliskanoglu (77.).

Erst kurz vor Spielende kam Hahn noch zum Erfolg. Die kampfstarken Büttelborner konnten mit einer guten Defensivordnung die Partie offen gestalten. Erst Alex Bonias traf fünf Minuten vor Spielende zum glücklichen Sieg für den Aufstiegskandidaten. „Das ist nicht unser Anspruch“, zeigte sich der Hahner Trainer David Kernchen nach Spielende mit der Leistung seiner Mannschaft nicht einverstanden. Tore: 1:0 Stork (20./Foulelfmeter), 1:1 Haehner (61.), 2:1 Bonias (85). Rote Karte: Christian Kissel (90.+4/Büttelborn).

In der ersten Partie unter dem neuen Trainer Markus Pleuler war die Begegnung mit drei Treffern bereits zur Pause entschieden. In der ersten halben Stunde bestimmte allerdings Goddelau die Partie, verpasste aber die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Bickenbach den Vorsprung und setzte sich sicher durch. Tore: 1:0, 3:0 Anding (33., 43.), 2:0 Spiecker (39.), 3:1 Hammann (88./Foulelfmeter).

Traisa war über weite Phasen die spielbestimmende Elf, musste sich aber einem effektiveren Gegner geschlagen geben. „Wir hatten alles im Griff, leisten uns aber zwei Abwehrschnitzer, die Walldorf ausnutzt“, ärgerte sich SV-Trainer Mischa Güntner. Nach der Pause erspielte sich Traisa viele Torchancen, konnte dies aber nicht verwerten. Walldorf erwies sich als die clevere Elf. Tore: 1:0 Boukhou (15.), 1:1, 1:2 Beldiman (24., 38.), 1:3 Wahid (90.+7).