KOL: SGA holt Last-Minute-Punkt

Noah Sachs von der SG Arheilgen (links) im Duell um den Ball mit Maximilian Feick vom SV Hahn. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau bleibt auch nach der ersten Begegnung nach der Winterpause offen. Im Spitzenspiel erreicht Spitzenreiter SV Hahn vor 300 Zuschauern beim härtesten Verfolger SG Arheilgen ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. „Es hat sich nicht viel verändert“, zeigte sich der Hahner Trainer David Kernchen nicht unzufrieden.

Der Gruppenliga-Absteiger hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf Arheilgen und durch den 2:1-Erfolg im Hinspiel zudem den direkten Vergleich für sich entscheiden können. Arheilgen dagegen muss auch weiterhin den Blick in den Rückspiegel halten, wo der SV St. Stephan (3:2 gegen TSG 1846 Darmstadt) und SG Modau (8:3 gegen VfR Groß-Gerau II) den Rückstand verkürzen konnten. „Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, da direkte Duelle anstehen“, freute sich SGA-Coach Erik Appel auf den weiteren Verlauf der Rückrunde.

Obwohl die Hausherren enttäuscht waren, dass der Dreier nicht gelang, sieht Appel es positiv, dass seine Mannschaft gegen den erfahrenen Gegner noch zum Ausgleichstreffer kam. Nach dem 1:2-Rückstand war die SGA spielbestimmend und erspielte sich viele gute Möglichkeiten. Nach gutem Beginn mit dem frühen Treffer durch Zeising wurde Hahn stärker und verdiente sich bis zur Halbzeit den Gleichstand. „Wir haben das 2:1 oder 3:1 verpasst“, ärgerte sich Kernchen. Einig waren sich beide Trainer, dass die Partie ein Spitzenspiel war, in dem beide Teams ihrer Rolle als Aufstiegskandidaten gerecht wurden.

Für Appel ist es nun entscheidend, dass die Spieler in den kommenden Wochen abliefern und die notwendigen Siege erringen. Als Vorteil sieht er dabei an, dass sämtliche Teams aus der vorderen Tabellenhälfte nach Arheilgen müssen. Kernchen hat keine Bedenken dabei, dass seine Mannschaft gegen die Teams aus der ersten Tabellenhälfte auswärts antreten muss. Allerdings ist ihm auch bewusst, dass der Tabellenführer Woche für Woche die Leistungen abliefern muss, um die angestrebte Rückkehr in die Gruppenliga erreichen zu können.





