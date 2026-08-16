KOL: SG Unter-Abtsteinach setzt dickes Ausrufezeichen Der VfL Birkenau marschiert weiter an der Tabellenspitze +++ Die SG Unter-Abtsteinach fertigt den VfR Bürstadt ab +++ Und Starkenburgia jubelt spät von Reiner Bohlander · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Kampf um den Ball zwischen 07er Nikolas Linke (links) und Fynn Langer von der Starkenburgia. – Foto: Dagmahr Jährling

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat die SG Unter-Abtsteinach mit dem 7:0-Erfolg bei Eintracht Bürstadt das erste dicke Ausrufezeichen der Saison gesetzt. Tabellenführer ist der VfL Birkenau, der das Duell zweier bis dato ungeschlagener Mannschaften doch überraschend klar gewann.

Überragend bei den Birkenauer war Fabio Tschunt, der nach einem langen Einwurf zunächst das 1:0 (30.) erzielte und zehn Minuten später nach einem Doppelpass mit Philip Wolk zum 2:0 (40.) vollendete. Groß-Rohrheim kam offensiv aus der Halbzeitkabine. „Wir sind aber im Gegensatz zur letzten Runde defensiv sehr gut gestanden und haben nichts zugelassen“, sagte der Birkenauer Pressewart Thomas Schmidt.

Die Eintracht kam auf eigenem Platz voll unter die Räder. „Wir hatten einen Totalausfall als Kollektiv, das ist die schlechteste Saison seit langem. Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, sagte Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter und Spieler, und betonte: „Unter-Abtsteinach hat aus seinen Qualitäten das Beste gemacht. Aber klar ist: Ein Punkt aus den ersten drei Spielen ist enttäuschend. Wir haben schon andere Ansprüche, die Mannschaft ist in den kommenden Spielen in der Pflicht.“

Es war der erste Kreisoberliga-Sieg für den FSV, der zunächst durch zwei Treffer von Patrick Feller in Front ging. Einmal wurde der Angreifer von Duric mustergültig bedient (1.). Dann staubte er zum 2:0 (20.) ab. Doch die Bensheimer kamen zurück. Marlon Happ ersprintete einen verunglückten Rückpass und verkürzte auf 1:2 (30.). 60 Sekunden später traf Alexander Quadt zum 2:2 (31.). Doch die Bensheimer Freude währte nicht lange. Erneut nur eine Minute später brachte Feller den FSV wieder mit 3:2 (32.) in Front. Mit einem tollen Schuss erhöhte Felix Pflücker auf 4:2 (59.). Das war die Vorentscheidung.

Liganeuling Aschbach zahlte in der Auswärtspartie bei der SG Reichenbach Lehrgeld. Julian Beilstein traf zum 1:0 (6.). „In der Folge konnten wir die Partie diesmal nicht offen gestalten“, befand Baucsek. Nik Nonnemann erzielte das 2:0 (36.) und erneut Beilstein sorgte mit dem 3:0 wenige Minuten nach der Pause für die frühe Entscheidung. Den Aschbachern fehlten insgesamt die Mittel, die Partie noch einmal drehen zu können. Reichenbach erhöhte durch Kevin Bruns sogar noch auf 4:0 (52.).

Es war ein packendes Duell auf dem Wetzelsberg. Die SG ging schon nach neun Minuten in Front. Max Dippel traf für die Lörzenbacher. Dann kam der SV Unter-Flockenbach besser in die Partie. Oliver Dechert sorgte für den Ausgleich (20.) und zur Pause war noch alles offen. Lörzenbach/Mitlechtern erwischte einen Traumstart in den zweiten Durchgang. Jonas Ripper (49.) und Dennis Dörsam (51.) brachten innerhalb von wenigen Sekunden die SG mit 3:1 in Führung. Der Unter-Flockenbacher Stürmer David Knapp machte die Partie noch einmal spannend. Christoph Kilian sorgte für die effektive SG mit dem 4:2 (72.) aber für Vorentscheidung.

Im dritten Anlauf der jungen Saison hat es für die Kreisoberliga-Fußballer der SSG Einhausen mit dem ersten Erfolgserlebnis geklappt. „Die Jungs haben sich schließlich für eine gute und souveräne Leistung belohnt“, freute sich SSG-Trainer Andreas Keinz. Sein Team hätte nur wenige brenzlige Situationen zu überstehen gehabt, bei denen aber stets Torhüter Nellen zur Stelle war, so etwa in der 34. Minute, als Fiedler alleine auf ihn zusteuerte, aber einen erfolglosen Heber ansetzte.