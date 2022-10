Zwei Treffer in der Nachspielzeit retteten dem SV Hahn ein Remis gegen Modau.

KOL: SG Modau verpasst Sprung an die Spitze Kreisoberligist kassiert in Hahn zwei Tore in der Nachspielzeit +++ Trainerwechsel beim FCO

Südhessen. Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit rettete der SV Hahn am Donnerstagabend in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau gegen den Tabellenzweiten SG Modau ein 3:3 (1:2)-Unentschieden. Die Gäste verpassten es damit, die Tabellenführung von der SKG Bickenbach zurückzuerobern. Die Hahner dagegen zeigten, dass sie in dieser Spielzeit wohl ins vordere Tabellendrittel gehören dürften. „Das Unentschieden ist nicht unverdient, aber dennoch glücklich“, gab Tobias Krejci, Sportlicher Leiter des SV Hahn, zu. Modau war in der ersten Halbzeit die bessere Elf und führte verdient, ehe Hahn nach der Pause besser ins Spiel fand. Nach dem dritten Treffer (70.) verpassten es die Gäste bei einigen Kontern, die Partie zu entscheiden. Hahn steckte nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch zu zwei Treffern. „Wir haben nie aufgegeben“, freute sich Krejci.

Tore: 0:1 Adedokun (17.), 0:2 Böck (41.), 1:2 Stork (45,), 1:3 Schwarz (70./Eigentor), 2:3 (Stork (90.+1), 3:3 El Hasnaoui (90.+5). An diesem Sonntag (15 Uhr) erwartet Modau Tabellenführer SKG Bickenbach zum Spitzenspiel. Die Partie am Lohberg ist unser „Spiel der Woche“, die Begegnung der aktuell besten Mannschaften in der Kreisoberliga wird mit einem ausführlichen Artikel gewürdigt. Fatih Kilicarslan wirft beim FC Ober-Ramstadt hin