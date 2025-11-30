KOL: SG Modau ist angekommen

Darmstadt-Dieburg. Mit deutlichen Siegen bleiben der SV Hahn (3:1 gegen TSV Goddelau) und die SG Arheilgen (2:0 gegen Spvgg, Seeheim-Jugenheim) in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau erste Anwärter auf den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga.

Bereits nach 45 Minuten war die Begegnung entschieden. Der Spitzenreiter zeigte zum Jahresende noch einmal eine starke Vorstellung und war der verdiente Sieger. „Wir hätten zur Pause noch deutlicher führen können“ zeigte sich Pressesprecher Rainer Strack zufrieden. In der zweiten Halbzeit ließ es Hahn ruhiger angehen, hatte jedoch jederzeit alles unter Kontrolle. Goddelau steckte dennoch nicht auf und verdiente sich in der Endphase den Gegentreffer.

Tore: 1:0, 2:0 Larkowitsch (19., 34.), 3:0 Stork (38.), 3:1 Maul (78.).

Mit fünf Treffern in den ersten 26 Minuten war die Begegnung gegen harmlose Groß-Gerauer früh entschieden. Während Bickenbach mit großem Engagement agierte, fehlte Groß-Gerau das Potential, um mit dem Gruppenliga-Absteiger mithalten zu können. Nach der Pause ließen es die Gastgeber ruhiger angehen, waren aber weiterhin die bessere Mannschaft und setzten sich sicher durch.

Tore: 1:0 Nia (17.), 2:0, 5:0, 6:1 Saltzer (17., 26., 53.), 3:0, 4:0 Emig (19., 24.), 5:1 Sener (39./Foulelfmeter), 7:1 Kampen (85.).

„Das ist eine Niederlage für uns“, war Trainer Bünyamin Bozkir von den Hausherren nach Spielende bedient. Erzhausen war über weite Phasen spielbestimmend und verpasste den vorentscheidenden dritten Treffer. Bischofsheim steckte allerdings nicht auf und konnte sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt erkämpfen.

Tore: 1:0 Henke (41.), 1:1 Shoaibi (58.). 2:1 Krall (66.), 2:2 Lukac (90.+2). Rote karten:

Gegen gut eingestellte Gäste konnte sich Darmstadt trotz guter Spielanlage und optischer Vorteile nicht durchsetzen. „Wir konnten unsere Torchancen nicht verwerten“, erkannte Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos. Zudem zeigte der Biebesheimer Torhüter Johann Aumann eine starke Leistung und sicherte dem Team den Punktgewinn. Biebesheim war mit Konterangriffen immer gefährlich, blieb aber auch ohne Treffer.

SV St. Stephan hätte noch klarer als 11:0 gewinnen können

In der Anfangsphase lief das Spiel von St. Stephan noch nicht nach Wunsch, so dass im ersten Abschnitt nur zwei Treffer gelangen. Nach der Pause allerdings waren die harmlosen Büttelborner gegen die Offensivspieler des Aufsteigers chancenlos. Bei einer besseren Chancenverwertung hätte der Sieg sogar noch deutlicher ausfallen können. Im zweiten Abschnitt hatten die Platzherren leichtes Spiel.

Tore: 1:0, 4.0 Root (18./Foulelfmeter, 54.), 2:0, 3.0,11:0 Freyberg (36., 52., 89.), 5:0, 6:0 Braun (58., 59.), 7:0, 8:0 Brinzing (72., 79.), 9;0 Sevim (82.), 10:0 Peljto (87.),

Mit dem souveränen Erfolg beendet Modau das erste halbe Jahr nach dem Abstieg aus der Gruppenliga zufriedenstellend. „Wir sind in der Kreisoberliga angekommen und mit dem vierten Rang zufrieden“, erklärte Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau. Die Platzherren waren über 90 Minuten spielbestimmend und hätten bei mehr Konzentration beim Torabschluss wesentlich höher siegen können. Bester Gästespieler war Torhüter Martin Neumann, der eine höhere Niederlage verhinderte. Tore: 1:0 Spengler (9.), 2:0 Wüst (50.), 3:0 Zöllner (74.).

In einer interessanten Begegnung konnte sich Eberstadt verdient durchsetzen. Die Darmstädter waren aber immer gut im Spiel und konnten nach Rückständen jeweils verkürzen. Die Hausherren waren spielerisch das bessere Team und nutzten die Abwehrschwäche der Gäste gut aus. Tore: 1:0, 4:2 Mangold (6., 80.), 2:0, 3:1 Köllhofer (43., 61./Foulelfmeter), 2:1 Manthey (45.+3), 3:1 Horst (63.), 4:3 Shire (90.+4), 5:3 Berberich (90.+8/Foulelfmeter).

Luis Schwab schießt SGA mit Doppelschlag zum 2:0

Gegen defensivstarke Gäste hatten die spielbestimmenden Arheilger vor allen in der ersten Halbzeit einige Schwierigkeiten. Zu selten konnte sich der Tabellenzweite entscheidend durchsetzen. Nach der Pause agierte Seeheim-Jugenheim offensiver und wurde direkt bestraft. Mit dem Doppelschlag durch Luis Schwab (61./64.) war die Partie früh entschieden. „Der Sieg hätte dann noch höher ausfallen können“, so SGA-Pressesprecher Stefan Braun. Tore: 1:0, 2:0 Luis Schwab (61./64.).





