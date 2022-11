KOL: SG Germania kann Herbstmeister werden Dazu muss aber im Kreisoberliga-Kracher ein Sieg über die ungeschlagene Spvgg. Sonnenberg her

Wiesbaden. Spiel der Spiele in der Kreisoberliga Wiesbaden: Aufsteiger und Tabellenführer SG Germania hofft zum Duell gegen die punktgleiche Spvgg. Sonnenberg (So., 15 Uhr), die den sommerlichen Umbruch schneller als erwartet bewältigt hat, auf 300 Zuschauer. Germania-Chef Vassily Anagnostakis hält sich mit seiner Schätzung lieber etwas zurück, weil rundum in allen Klassen gespielt wird.

Die Niederlagen im Hessenpokal gegen den TSV Höchst, im Kreispokal gegen den Türkischen SV und in der Liga nach 74 ungeschlagenen Spielen gegen den FV Delkenheim führt er in erster Linie auf „zu viele Ausfälle“ zurück. Was nichts daran ändert, dass er das bestehende Trainer- und Kaderkonstrukt auch mit Blick auf die Saison 2022/23 mit Perspektive betrachtet. „Ich denke, dass wir alle zusammenbleiben. Wir wollen keinen Trainer und keinen Spieler verlieren“, sagt Anagnostakis auch mit Blick auf das Trainer-Trio Michel Badal, Alexander Kopp und Edis Sikiric, das offenbar bestens harmoniert. In Sachen Winterzugänge bestehe kein Bedarf, sagt der Germania-Steuermann, verweist auf Bruno Witschurke (im Dezember zurück vom Auslandssemester in Südkorea) und Schichtarbeiter Koray Münch, der im neuen Jahr wieder regelmäßiger zur Verfügung stehen dürfte.

Parallel umfasst die Jugendabteilung mit Teams in allen Altersstufen laut Anagnostakis inzwischen „fast 170“ Kinder und Jugendliche. Einzelne Anwohnerbeschwerden aufgrund von Lautstärke oder Flutlicht – der Sportplatzzugang über die Waldstraße ist nunmehr geschlossen – kann der Vorsitzende nicht verstehen. „Ich finde es traurig, wenn Menschen so reagieren. Wir sorgen doch letztlich dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht auf der Straße rumlungern.“

Auch Sonnenberg mit beachtlicher Serie

74 Spiele ohne Niederlage: Vor dieser Germania-Serie zollt auch Sonnenbergs Spielertrainer André Meudt ("eine Glanzleistung") Respekt. Doch sein Team braucht sich auch nicht zu verstecken, schließlich haben die Sonnenberger ebenfalls eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. Aus den letzten 60 Ligaspielen ging das Team nur einmal als Verlierer vom Platz. In den Kalenderjahren 2020 und 2021 blieb die Spitzkippel-Elf ohne Niederlage. Und auch erst 2022 hat Sonnenberg erst einmal verloren, und zwar im Mai in Naurod (0:1). In der aktuellen Runde ist die Spvgg. sogar noch als einziges Team ungeschlagen - und das soll auch am Wochenende so bleiben.

"Wir kämpfen als Team füreinander, haben eine gute Trainingsbeteiligung und sind gerade zuhause sehr unangenehm für unsere Gegner", erklärt Meudt das Erfolgsgeheimnis. So gelinge es auch in Spielen gegen Erbenheim wie am vergangenen Wochenende das Remis zu halten, "obwohl sie in der zweiten Halbzeit spielerisch klar besser als wir waren", sagt Meudt.