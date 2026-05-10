KOL: SG Bad König/Zell siegt und gibt die Rote Laterne ab

Abstiegskampf: In der Kreisoberliga schöpft die SG Bad König-Zell neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. – Foto: Carsten Koch

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat das bisherige Schlusslicht SG Bad König/Zell die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Gegen den SV Lützel-Wiebelsbach setzte man sich mit 2:1 durch und gab die Rote Laterne an den TSV Lengfeld ab, der bei Tabellenführer TSV Höchst mit 1:4 unterlag und sich ohnehin aus der Liga zurückzieht. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf fuhr die KSG Georgenhausen mit dem 3:2 beim FV Eppertshausen ein. Völlig von der Rolle ist derzeit die SG Rimhorn/Neustadt, die gegen Viktoria Urberach mit 0:5 verlor. Mit 0:2 gegen den TSV Günterfürst fuhr Viktoria Kleestadt auch eine Heimpleite ein. Eine 1:2-Heimniederlage setzte es für die SG Mosbach/Radheim gegen die SSV Brensbach.