KOL: SG Bad König/Zell siegt und gibt die Rote Laterne ab

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat das bisherige Schlusslicht SG Bad König/Zell die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Gegen den SV Lützel-Wiebelsbach setzte man sich mit 2:1 durch und gab die Rote Laterne an den TSV Lengfeld ab, der bei Tabellenführer TSV Höchst mit 1:4 unterlag und sich ohnehin aus der Liga zurückzieht. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf fuhr die KSG Georgenhausen mit dem 3:2 beim FV Eppertshausen ein. Völlig von der Rolle ist derzeit die SG Rimhorn/Neustadt, die gegen Viktoria Urberach mit 0:5 verlor. Mit 0:2 gegen den TSV Günterfürst fuhr Viktoria Kleestadt auch eine Heimpleite ein. Eine 1:2-Heimniederlage setzte es für die SG Mosbach/Radheim gegen die SSV Brensbach.
Neben dem Sieg der Gastgeber war das sportliche Verhalten des Gästespielers Felix Brumme bemerkenswert. Der kam im ersten Durchgang im Strafraum der SG in Bedrängnis zu Fall. Der Schiedsrichter pfiff daraufhin Strafstoß für Lützel-Wiebelsbach. Brumme ging jedoch zum Unparteiischen und eröffnete diesem, ohne Körperkontakt mit seinem Gegenspieler ins Stolpern geraten zu sein. Daraufhin nahm der Referee seine Entscheidung zurück, womit es nach verteiltem Spiel torlos in die Halbzeit ging. Nach der Pause brachte Reppe (58.) die nun druckvollen Gastgeber in Führung. Geist (78.) legte zum 2:0 nach. Als Lunetto (82.) verkürzte, wurde es für Bad König/Zell noch einmal eng. Mit Glück und Geschick verteidigte man das Ergebnis bis zum Abpfiff.
Lengfeld zeigte sich gegen den spielbestimmenden Tabellenführer vor allem im ersten Durchgang in der Abwehr konsequent. Trotz guter Chancen konnte nur Eisenhauer (27.) für Höchst treffen. Quaadt (39.) nutzte eine der wenigen Lengfelder Chancen zum Ausgleich. Nach der Pause wurde die Partie einseitig. Mit den Treffern von Daum (52./74.) und Seiler (78.) waren die Gastgeber in regelmäßigen Abständen erfolgreich und kamen trotz Lengfelder Gegenwehr zu einem klaren Heimerfolg.
"Uns hat es an der nötigen Einstellung gefehlt", haderte FVE-Trainer Marc Braun. Dabei begann es mit dem schnellen 1:0 von Zeweldi (7.) gut für die Gastgeber. Dann kehrte aber der Schlendrian ein, was Henßel (17.) zum Ausgleich nutzte. Ein direkt verwandelter Freistoß von Zeweldi (27.) brachte Eppertshausen die knappe Pausenführung. Nach dem Wechsel wurde Georgenhausen noch kämpferischer, während der FVE mehr und mehr nachließ. Krichbaum (62.) markierte den Ausgleich, und gegen die immer kopfloser werdenden Gastgeber gelang Marco Gröger (82.) der Siegtreffer, der Georgenhausen im Kampf um den Klassenerhalt weiter im Spiel hält.
Völlig von der Rolle ist derzeit die SG Rimhorn/Neustadt. Nach der 3:5-Niederlage zuletzt in Lengfeld kassierte man gegen die abstiegsbedrohten Urberacher erneut fünf Gegentore. Moser (2.) und Müller (19.) hatten gegen die überforderten Gastgeber eine 2:0-Pausenführung erzielt. Als man gleich nach dem Wiederanpfiff durch Moser (48.) und Müller (52.) sich weitere Gegentore fing, war die Sache gelaufen. Urberach schaltete in der Folge zurück, kam aber durch Müller (87.) noch zu einem fünften Tor.
Das war zu wenig, was die Viktoria gegen die keineswegs überzeugenden Odenwälder bot. Vor allem in der Offensive haperte es einmal mehr bei den Gastgebern, während der TSV seine Chancen konsequent nutzte, so wie es Timocin (32.) mit der 1:0-Pausenführung tat. Als Möldner (50.) gleich nach dem Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte, war bei Kleestadt gechlagen.
Mosbach verpasste die Führung, was Gästespieler Lampert (35.) mit dem 1:0 für Brensbach bestrafte. Mit dem Ausgleich durch Geis (40.) war alles wieder offen. Allerdings bekam Mosbach/Radheim nach dem Seitenwechsel die Partie nicht mehr richtig in den Griff. Silhanek (62.) traf zum 2:1 für die Gäste. Am Ende fehlte es der SG für eine Wende an der nötigen Durchschlagskraft.
In der umkämpften Partie besorgte Güler (17.) Steinbachs Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kodrom (55.). Der TV zeigte zwar kämpferische Qualitäten, konnte im Offensivspiel aber keine Akzente setzen.