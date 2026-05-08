KOL: SG Bad König/Zell hofft noch auf den Relegationsplatz Der Tabellenletzte SG Bad König/Zell muss gegen den SV Lützel-Wiebelsbach punkten +++ Nach der Niederlage des TSV Höchst ist auch die Kreisoberliga-Meisterschaft wieder offen von Thomas Nikella · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Leo Schnellbacher (rechts) vom Tabellenführer TSV Höchst und Fabian Lulaj vom Zweiten, TSG Steinbach, trennen im Meisterkampf der Kreisoberliga nur drei Punkte. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Mit dem Rückzug des TSV Lengfeld zum Saisonende ist bereits eine Mannschaft definitiv aus der Kreisoberliga abgestiegen. Diese Entscheidung nährt die Hoffnung der SG Bad König/Zell, vielleicht doch noch dem Klassenverlust zu entgehen. Die Kurstädter haben es aber nicht mehr in der eigenen Hand, sondern müssen darauf bauen, die sechs Punkte Rückstand zur KSG Georgenhausen noch in den letzten vier Spieltagen zu egalisieren und über den direkten Vergleich die Relegationsrunde zu erreichen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Völlig unmöglich ist dieser Husarenritt sicherlich nicht: „Wir sind noch immer guter Dinge, diese Saison noch zum Guten zu drehen. Der Sieg in Fränkisch-Crumbach macht Mut und war nach fünf Niederlagen sehr wichtig für das Restprogramm“, teilte Frank Weichel mit. Der Spartenleiter zuversichtlich: „Wenn wir jetzt unsere Spiele gewinnen, dann geht da noch was, davon bin ich überzeugt.“ Hoffnung machen die beiden letzten Spiele gegen Günterfürst (1:2) und in Fränkisch-Crumbach (2:1). „Auf dem kleinen Platz in Zell konnte Günterfürst seine Vorteile durch ihre schnellen Angreifer ausspielen. Aber unsere Mannschaft hielt stark dagegen. Stephan Geist hatte sogar in der Nachspielzeit das 2:2 auf dem Fuß. Eine Riesenverstärkung ist auch Noah Tömmes im Tor, der durch seinen Bandscheibenvorfall ein halbes Jahr ausfiel und jetzt der große Rückhalt der Mannschaft ist“, so Weichel. In Fränkisch-Crumbach dann der durchschlagende Erfolg, als Marco Reppe doppelt traf und die SG zum so wichtigen Erfolg führte. „Wir hätten sogar noch deutlicher gewinnen können.“ Einmal mehr kam Bad König ganz stark über den Kampf.

Bad König ist krasser Außenseiter

Darauf hofft der Bad Königer Funktionsträger auch gegen das Topteam aus Lützel-Wiebelsbach. Die Lützelbacher um das Trainergespann Jochen Dewitz und Stefan Stefanovski sind vielleicht derzeit der stärkste Gegner der Liga. Nach dem 3:2-Erfolg gegen den TSV Höchst müssen vor allem Steinbach und Dieburg um die Aufstiegsrelegationsteilnahme zittern. „Wir haben dort 2:0 geführt und bekommen noch den Ausgleich“, sagte Weichel zum Gegner am Sonntag. „Wir sind der krasse Außenseiter, werden uns aber nicht gegen den Tabellenvierten verstecken.“ Knapper Meisterkampf in der Kreisoberliga

Morgen, 16:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst TSV 1909 Lengfeld TSV Lengfeld 16:00 PUSH

Die große Frage des 27. Spieltages ist aber: Wie geht Spitzenreiter TSV Höchst mit der 2:3-Niederlage beim SV Lützel-Wiebelsbach um? Der Vorsprung auf Verfolger Steinbach schmolz bis auf drei Zähler zusammen. Noch werden zwölf Punkte vergeben. Der TSV Höchst spielt bereits am Samstag (16 Uhr) nicht nur gegen stressfreie Lengfelder, die an der Jahnstraße befreit aufspielen können, sondern bestreitet nachfolgend auch noch schwere Auswärtsspiele in Urberach und am letzten Spieltag in Brensbach.

Das Titelrennen mit der TSG Steinbach scheint noch nicht entschieden zu sein. Am Sonntag trifft die TSG auf den TV Fränkisch-Crumbach (15 Uhr). Die Michelstädter können sich also noch Chancen auf Meisterschaft und Direktaufstieg ausrechnen. Dazu müssten sie sich zunächst aber gegen kampfstarke Rodensteiner durchsetzen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Kleestadt SV Kleestadt TSV Günterfürst Günterfürst 15:00 PUSH