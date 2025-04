KOL: SG Arheilgen patzt im Aufstiegskampf

Südhessen. Mit einem 3:3-Unentschieden beim TSV Goddelau musste die SG Arheilgen im Aufstiegsrennen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau einen Rückschlag hinnehmen, sodass Hellas Darmstadt im Nachholspiel am Mittwoch gegen die SV Erzhausen wieder Zweiter werden könnte. Bei Olympia Biebesheim wird Trainer Chrisopher Bohland in der kommenden Saison weiter als Trainer tätig sein. Auch Germania Eberstadt hat seinen Trainer Felix Samuel Keutz für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden.