KOL: SG Arheilgen baut Vorsprung an der Spitze aus Kreisoberligist SG Arheilgen lässt auch gegen Genclerbirligi Bischofsheim nichts anbrennen und siegt klar +++ Verfolger SV Hahn holt dank eines späten Trefferns dagegen nur einen Punkt +++ Die Spvgg Seeheim-Jugenheim belohnt sich für „großen Kampf“ mit einem Dreier von Stephan Stähler · 03.04.2026, 14:50 Uhr · 0 Leser

Entwischt: Spitzenreiter SG Arheilgen (links Patrick Schütz) ließ sich in der Fußball-Kreisoberliga auch von Genclerbirligi Bischofsheim (rechts Qualid Haddouti) nicht aufhalten und holte den nächsten klaren Sieg. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einem 5:0-Erfolg über Genclerbirligi Bischofsheim hat die SG Arheilgen in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte ausgebaut, da Verfolger SV Hahn (2:2 bei der SG Modau) Zähler ließ. Im Abstiegskampf errangen Olympia Biebesheim (3:2 bei SKG Bickenbach) und der VfR Groß-Gerau II (7:0 beim SV Traisa) wichtige Siege. Beim SV St. Stephan (diesmal spielfrei) haben die Trainer Florian Funk und Marco Schmiedl für eine weitere Saison zugesagt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Vermeidbare Niederlage“ für SKG Bickenbach

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr TSV Goddelau TSV Goddelau Rot-Weiß Darmstadt RW Darmstadt II 2 3 Abpfiff Trotz der Niederlage zeigte sich TSV-Abteilungsleiter Ruben Kiroff mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz.“ Die Darmstädter zeigten großen Kampf und in der Defensive eine gute Leistung, obwohl die Gäste teils Schwierigkeiten auf dem Goddelauer Nebenplatz hatten. „Auf unserem Trainingsplatz ist kein gutes Spiel möglich“; so Kiroff. Tore: 1:0 Pfaff (27.), 1:1 Keil (28.), 1:2 Mike Auel (38.), 1:3 Gomez (86.), 2:3 Pfaff (90.+5/Foulelfmeter).

Biebesheim war zunächst besser im Spiel und führte verdient, ehe Bickenbach sich steigerte. Im Anschluss war die SKG die aktivere Mannschaft, scheiterte aber mehrfach am starken Olympia-Torhüter Johann Aumann. Biebesheim zeigte großen Einsatz und siegte nicht unverdient. „Eine vermeidbare Niederlage“, so SKG-Trainer Markus Pleuler. Tore: 0:1 Vagi (9.), 0:2 Westermann (15.), 1:2 Bouchouari (17.), 2:2 Anding (28.), 2:3 Westermann (68.). Rote Karte: Cuesta Lilly (67./Bickenbach). Gelb-Rote Karte: Schäfer (82./Biebesheim).

In den ersten 45 Minuten spielte Arheilgen stark auf und führte auch in der Höhe verdient. „Das war eine souveräne Leistung“, sagte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. Die Bischofsheimer kamen erst 20 Minuten vor Spielende zum ersten Torschuss. Arheilgen war über 90 Minuten das überlegene Team. SGA-Trainer Erik Apple nutzte das klare Ergebnis und brachte beim Spitzenreiter nach der Pause Nachwuchskräfte in die Partie. Tore: 1:0 Siyum (3.), 2:0, 3:0 Tim Zeising (16., 29.), 4:0 Sachs (42.), 5:0 Siyum (65.)

Trotz der Niederlage zeigte Traisa eine engagierte Leistung und steckte nie auf. Mit zwei weiteren Treffern nach der Pause war die Partie für Groß-Gerau aber früh entschieden. Als Traisa am Ende die Kraft fehlte, wurde die Niederlage deutlich. Tore: 0:1 Lalaoui (15.), 0:2 Fejukwu (43.), 0:3 Elyazidi (47.), 0:4 Buccolino (53.), 0:5, 0:6 Boukhou (79., 88.), 0:7 Sener (89.).

Gegen defensivstarke Büttelborner musste Erzhausen mit Geduld agieren. Obwohl die Hausherren das Spiel bestimmten, blieben gute Torchancen Mangelware. Erst ein Foulelfmeter von Krall (71.) brachte den entscheidenden Treffer. „Wir haben uns den Sieg verdient“, erkannte SVE-Trainer Bünyamin Bozkir. Die Gäste blieben in der Offensive meist zu harmlos, hatten aber Pech mit zwei Lattentreffern.

Aufgrund einer guten Leistung im ersten Abschnitt verdiente sich Seeheim-Jugenheim den Erfolg. Nach dem Seitenwechsel war Darmstadt besser im Spiel und kam zu guten Möglichkeiten. Die Gastgeber blieben mit Kontern gefährlich. „Wir haben alles gegeben und einen großen Kampf geliefert“, sagte Seeheim-Jugenheims Sportlicher Leiter Peter Polak. Tore: 1:0, 2:0 Molitor (12., 30.), 2:1 Mario Mohr (65.), 3:1 Lars Mohr (75,), 3:2 Mario Mohr (82.), 4:2 Höppner (87.).

In einer spannenden Partie mit zwei starken Mannschaften setzten sich die Hausherren aufgrund des Chancenplus im ersten Abschnitt nicht unverdient durch. In der zweiten Halbzeit war es eine offene Partie. „Das war unser stärkster Gegner in dieser Saison“, sagte Hellas-Vorsitzender Theo Athanssopoulos. Tore: 1:0 Karras (63.), 1:1 Link (65.), 2:1 Karras (89.).