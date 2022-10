KOL: Seelbacher bisher mit super Saison SVN holt auch gegen den letztjährigen Gruppenligist TSV Bleidenstadt drei Punkte

2:0 bringt die Vorentscheidung

Der TSV drängte nach der Pause in der gutklassigen Partie auf den Ausgleich, aber das 2:0 brachte die Vorentscheidung. Die bestens eingespielten Seelbacher dauerhaft ganz vorne – damit war angesichts ambitionierter Konkurrenten nicht unbedingt zu rechnen. „Es passt einfach als gesamtes Team nahezu perfekt. Jeder kämpft für jeden. Dazu kommen eine starke Physis und das regelmäßige Training nach Coronazeiten. Und die Mannschaft versteht, was unser Trainer Adi Dworschak will“, erläutert Kevin Detloff, Spieler und Vorsitzender, die Komponenten für Kompaktheit und Konstanz.

Die Bilder zum Spiel findet ihr hier.

Der SVN ergo ein heißer Titelkandidat? Ex-Eintracht-Profi Dworschak und Detloff meiden diese Vokabel. „Alles kann, nichts muss. Aber wenn etwas erreicht werden sollte, wird es auch angenommen. Das ist ein Grundsatz bei uns“, beantwortet Dworschak die Frage, ob Seelbach im Fall der Meisterschaft oder eines Aufstiegs als Vizemeister über die Relegation den Sprung auch wahrnehmen würde. Davon abgesehen zeichne sich ab, dass sich ein oder zwei Helfer künftig in der Vorstandsarbeit engagieren, erläutert Detloff, der für die nächsten Wahlen, die im ersten Quartal 2023 stattfinden sollen, vor einiger Zeit seinen Abschied angekündigt hat. Sollte der Vorstand Zuwachs erfahren, sei in Sachen Aufhören vielleicht doch noch nicht das letzte Wort gesprochen, lässt er anklingen. Am Sonntag (15 Uhr) steht das Heimspiel gegen die Spvgg. Eltville II an, parallel trifft der Zweite SG Rauenthal/Martinsthal auf die SG Orlen.