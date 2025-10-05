KOL: Seeheim-Jugenheim überrascht Eberstadt

Reine Kopfsache: Die Spvgg Seeheim-Jugenheim (Mitte Dennis Dalus und Nick Höppner) fügte Germania Eberstadt (Zweiter von links Lars Riedel) die erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisoberliga bei. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Mit einer 0:2-Niederlage im Derby gegen die Spvgg Seeheim-Jugenheim musste Germania Eberstadt in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau die erste Saisonniederlage hinnehmen und verpasste die Rückkehr an die Tabellenspitze - dort steht weiter der SV Hahn. Weiter auf dem Weg nach oben sind die SG Arheilgen (5:2 bei Hellas Darmstadt) sowie der SV St. Stephan (4:1 gegen SV Traisa).

Heute, 15:00 Uhr TSV Goddelau TSV Goddelau Darmstädter TSG 1846 TSG 1846 4 1 Abpfiff Die Riedstädter zeigten eines der besten Spiele in den vergangenen Monaten und waren der verdiente Sieger. "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen", freute sich TSV-Abteilungsleiter Rubin Kiroff. Die Darmstädter kamen auf dem tiefen Rasenplatz nie zum gewohnten Spiel und konnten sich nur wenige Torchancen erspielen. Mit dem dritten Goddelauer Treffer nach 51 Minuten war die Partie bereits entschieden. Die Gäste konnten nicht an die bisherigen Leistungen anknüpfen und waren chancenlos. Tore: 1:0, 3:1 Pfaff (15., 51.), 2:0 Menger (26.), 2:1 Campanelli (45.+1), 4:1 Stolz (61.),

Obwohl Erzhausen erneut mit einigen Akteuren aus der zweiten Mannschaft auflaufen musste, zeigten die Gastgeber eine gute Leistung. Im ersten Abschnitt verpasste Erzhausen nach der Führung zu erhöhen. Auch nach der erneuten Führung im zweiten Abschnitt war ein höherer Vorsprung möglich, ehe Bickenbach in der Endphase mehr zuzusetzen hatte. "Ein Unentschieden wäre der gerechtes Ausgang gewesen", so SVE-Trainer Bünyamin Bozkir. Der Trainer von Erzhausen hofft mit seiner Mannschaft noch einige Punkte vor der Winterpause zu holen, um mit dem kompletten Kader dann angreifen zu können. Tore: 1:0 Pätzold (13.), 1:1 Sotoodeh Nia (43.), 2:1 Dehmer (62./Foulelfmeter), 2:2 Dily (76), 2:3 Saltzer (80.),

Mit einer guten Defensivleistung verdiente sich Seeheim den Derbyerfolg. "Wir haben fast nichts zugelassen und sind der verdiente Sieger", sagte Peter Polak, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung. Trainer Bilal Dag setzte auf eine verstärkte Defensive, sodass das Eberstadt nicht wie gewohnt aufspielen konnte. Torchancen waren für die Germanai dadurch eher selten. "Das war nicht unser Spiel heute, der Sieg für Seeheim-Jugenheim ist nicht unverdient", gab der Eberstädter Trainer Felix Kreutz zu. Lars Mohr (22.) traf mit einem Schuss von der Mittellinie aus zum 1:0 und legte dann nach. Für Seeheim-Jugenheim hatte der Erfolg eine besondere Bedeutung und Genugtuung. Ein Sonderlob verdiente sich Ersatz-Torhüter Simon Senft, der fehlerfrei agierte und einen großen Anteil am unerwarteten Sieg hatte. Eberstadt dagegen konnte die bisherigen Leistungen nicht bestätigten und war vor allem in der Offensive zu harmlos. Tore: 0:1, 0:2 Mohr (22., 52.).

Mit einer starken Vorstellung setzte sich Arheilgen im Vergleich der Aufstiegskandidaten durch. Nach der Führung der Hausherren übernahmen die spielstarken Gäste das Geschehen und entschieden mit vier Treffern bis zur Pause die Begegnung. Nach der Pause verwaltete der Tabellendritte die Führung und setzte sich ungefährdet durch. Bei Hellas wurde erneut deutlich, dass die Abgänge der Leistungsträger im Sommer durch die neuen Spieler bisher nicht kompensiert werden konnten. Das Aufstiegsrennen wird in dieser Saison wohl erstmals seit dem Aufstieg in die KOL ohne Hellas Darmstadt entschieden werden. Arheilgen kommt seiner Favoritenrolle immer näher. Tore: 1:0 Hanilice (9.), 1:1 Brunner (15.), 1:2 Rabiai (19), 1:3 Marius Zeising (45.), 1:4, 2:5 Nischwitz (45.+4, 89.), 2:4 Lampert (72.).