KOL: Seckmauern bleibt dran

Odenwald. Der TSV Seckmauern bleibt Spitzenreiter TSV Altheim in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald auf den Fersen. Beide gewannen ihre Spiele am Sonntag.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit Torchancen auf beiden Seiten, die aber allesamt nicht genutzt wurden. In der zweiten Hälfte brachte Noah Strebel (55.) den TSV in Führung. Mit einem Kopfballtor nach einer Ecke legte Dario Hehner (67.) nach. Nach einem Konter in der 88. Spielminute erzielte Lucas Oppermann den 3:0-Endstand für die Steinbachtaler. Schiedsrichter: keine Angabe.

Johannes Zipp trifft zweimal für Lützel-Wiebelsbach

Die Platzherren waren von Beginn an das dominierende Team und gingen bereits nach sechs Minuten durch Johannes Zipp in Führung. Fast mit dem Pausenpfiff war es dann erneut Zipp, der mit einem Heber über den Torwart den 2:0-Endstand erzielte. Aufgrund der vielen guten Chancen der Gastgeber wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. Schiedsrichter: Yannis Elze (Schweinheim).

Der Tabellenführer bestimmte die Partie und hatte durch Kevin da Silva Novais Ribeiro die große Chance, in Führung zu gehen – doch er verschoss einen Elfmeter. Sekan Kozlu (28.) holte den Führungstreffer aber gleich danach nach. Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Torben Notnagel aus Wixhausen erzielte Emre Karaca (46.) das 2:0. Tim Schadt (67.) gelang für die SGS der Anschlusstreffer zum 1:2. Kevin da Silva Novais Ribeiro (90.) sorgte jedoch für den 3:1-Endstand.

In einer ausgeglichenen Partie hätten beide Teams als Sieger vom Platz gehen können, doch sie waren beide sehr großzügig mit ihren Chancen. Nach fünf Minuten brachte Tom Henssel die Gäste mit 1:0 in Führung. Trotz guter Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause bei dieser Gästeführung. Mit einem Abstauber sorgte Stephan Geist (49.) für den 1:1-Ausgleich für die SG. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung in Bad König. Schiedsrichter: Younes Moullig (Dietzenbach).

Die Klosterelf machte von Beginn an Druck gegen den FVE. In der 13. Minute erzielte Fatih Sevendik folgerichtig die 1:0-Führung. Trotz weiterer guter Chancen blieb es bei dem knappen Pausenstand. Mit zwei Treffern sorgte Filip Vlahov (62. und 77.) nach der Pause für den verdienten 3:0-Endstand für die Odenwälder. Schiedsrichter: Viktor Kipka (Rimbach).

Einen glücklichen, aber auch nicht unverdienten Sieg erkämpfte sich der TSV Günterfürst in Rimhorn. Nach neun Minuten erzielte Avilla die Führung für die Gäste. Felix Olt (18.) glich für den FCR zum 1:1-Pausenstand aus. Auch in der zweiten Hälfte war die Partie völlig offen. Erst in der Nachspielzeit erzielte Matthias Hallstein (90.+2) den glücklichen Siegtreffer für die Gäste aus Günterfürst. Schiedsrichter: Christian Fox (Walldorf).

Maximilian Hentschkes zwei Treffer bringen Punkte

Einen wichtigen Sieg brachte der TV Fränkisch-Crumbach vom Gastspiel bei der SG Mosbach/Radheim mit nach Hause. Die Spielgemeinschaft ging durch Justin Bergner (7.) in Führung. Mit einem verwandelten Strafstoß glich Maximilian Hentschke (45.+5) für die Rodensteiner zum 1:1-Pausenstand aus. Marcel Förster (51.) brachte die Gäste nach dem Wechsel mit 2:1 nach vorne; Max Daniel (64.) glich zum 2:2 für die SG aus. Maximilian Hentschke (87.) und Heinrich Ludwig (90.+6) sorgten danach für den 4:2-Sieg der Gäste aus dem Odenwald. Schiedsrichter: Tim Schnellbächer (Lörzenbach).