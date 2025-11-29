KOL: SCO hat einen neuen Trainer

Lorsch. Kreisoberligist SC Olympia Lorsch hat die Suche nach einem neuen Trainer beendet. Dylan Weijten beerbt Marius Döll, der den Verein in der Winterpause einvernehmlich verlässt. „Wir waren uns sehr schnell einig, lagen ab Minute eins auf einer Wellenlänge“, sagt Bekir Ilhan, der Sportliche Leiter des SCO. „Das Gesamtpaket stimmt.“

Ein großer Vorteil aus Sicht der Lorscher: Der 31 Jahre alte Weijten kann gut mit der Jugend. „Das ist uns wichtig“, sagt Ilhan mit Blick auf die jungen Akteure beim SCO. 2023 führte der gebürtige Belgier die Reserve des VfR Groß-Gerau mit vielen Eigengewächsen in die Kreisoberliga.

Beim VfR bestritt der neue Lorscher Übungsleiter 94 Spiele (elf Tore) von A- bis Verbandsliga, ehe er im Sommer zur SG Dornheim in die A-Liga Groß-Gerau wechselte. Von 2021 bis 2025 war der VfR Groß-Gerau II die erste Trainerstation. „Wir wissen von gemeinsamen Bekannten, dass er ein extrem fleißiger Trainer ist mit viel Ahnung“, verteilt Bekir Ilhan Vorschusslorbeeren. Seinen Pass nimmt der Abwehrspieler mit ins Lorscher Waldstadion, soll aber nur im Notfall selbst am Ball sein.

Und was erwartet der SC Olympia vom neuen Mann? „Unser Anspruch hat sich nicht geändert“, verdeutlicht Ilhan: „Wir waren vergangene Saison Zweiter, haben Relegation gespielt. Auch in diesem Jahr würden wir Platz zwei mit Kusshand nehmen.“ Aber noch schöner wäre es, so gesteht er freimütig ein, am Ende als Erster über die Ziellinie zu gehen. Doch da gibt es aktuell ein Hindernis: An der Spitze steht Lokalrivale Tvgg mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten Olympia. „Wenn sie das weiter so schaffen, dann Hut ab, dann haben sie es verdient“, zollt Ilhan dem Titel-Mitbewerber Respekt.