KOL: Schröder setzt auf bewährte Tugenden

Lindenfels (net/ü). Die SG Lindenfels/Winterkasten geht in ihre zweite Saison in der Kreisoberliga und Kevin Schröder ist sich der Tatsache bewusst, dass dieses zweite Jahr kein einfaches für sein Team werden kann. „Es gibt vier bis fünf Mannschaften, die kämpfen um den Ligaverbleib. Dazu zähle ich auch meine Mannschaft. Wir wollen alles dafür tun, dass wir am Ende die Nase vorn haben“, blickt der Trainer der SG auf die anstehende Runde.

Was muss besser werden? „Wenn wir es in dieser Runde schaffen, effektiver vor dem gegnerischen Tor zu werden und nach der 70. Minute nicht einbrechen, dann sind wir auf einem guten Weg“, sieht Schröder realistische Chancen, auch im Mai 2026 über dem Strich zu stehen.

Wer geht? Mit Vanja Serdar und Stephan Weber haben zwei Leistungsträger ihre Karrieren beendet. „Beide waren echte Führungsspieler und das nicht nur auf dem Platz. Das Wort der beiden fand gerade bei den jüngeren Spielern immer wieder Gehör. Diese Abgänge werden wir nicht eins zu eins ersetzen können. Das geht nur im Kollektiv, da müssen jetzt die jüngeren Spieler in diese Führungspositionen finden. Da gilt es, eine neue Hierarchie auf und neben dem Platz aufzubauen“, sagt der Trainer. Serdar und Weber sind auch so etwas wie die Gesichter der geglückten Spielgemeinschaft, hat Serdar doch seine Wurzeln beim SV Winterkasten, Weber ist ein Urgestein des SV Lindenfels.

Yannick Sielmann hatte eigentlich schon zugesagt

Wer kommt? Eigentlich hatte man geplant, die Abgänge durch Yannick Sielmann zu kompensieren. Dieser hatte schon als spielender Co-Trainer fest zugesagt, die Zusage dann aber zurückgezogen und kurzfristig beim SV Unter-Flockenbach II angeheuert. Das stößt bei der SG auf Unverständnis, denn es wirft die Planungen Schröders über den Haufen. „Wir müssen das so hinnehmen, auch wenn es anders geplant war. Nun springt Marcel Schneider bis zur Winterpause als mein Co-Trainer ein“, möchte Schröder die Absage von Sielmann nicht weiter kommentieren.

Was geht? Schröder setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf die „Tugenden, die uns auszeichnen“. Dazu zählt der SG-Coach in erster Linie den Zusammenhalt, der die Mannschaft in den letzten beiden Jahren ausgezeichnet hat, und auch die Erfahrungen, die sein Team in der zurückliegenden Saison sammeln konnte. „Wir kennen die Liga, so wird das alles ein wenig berechenbarer. Vielleicht schaffen wir es auch wieder, die engen Spiele, die wir im letzten Jahr noch in der Schlussphase verloren haben, wieder einmal zu gewinnen“, so Schröder.

Abgänge: Stephan Weber, Vanja Serdar (beenden ihre Laufbahn).

Zugänge: keine.

Trainer: Kevin Schröder (geht ins fünfte Jahr). – Ziel: Klassenerhalt. – Favoriten: SG Unter-Abtsteinach, Olympia Lorsch, Tvgg Lorsch.