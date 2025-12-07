 2025-12-03T05:51:34.672Z

Der VfL Birkenau unterlag gegen die SG Reichenbach deutlich.
Der VfL Birkenau unterlag gegen die SG Reichenbach deutlich. – Foto: Udo Klein - Archiv

KOL: Schlappe für Birkenau in Reichenbach

VfL verliert bei der SG Reichenbach mit 1:5 +++ Hahn: "Extrem enttäuschend"

Kreisoberligist VfL Birkenau kassierte in einem weiteren Nachholspiel bei der SG Reichenbach eine Schlappe.

Zur Halbzeit sah es noch gut für die Birkenauer beim Tabellennachbarn aus, hatte Vorteile und ging durch Niklas Halblaub in Führung (25.). „Wir haben die Partie eigentlich bis zur Pause kontrolliert“, sagte VfL-Trainer Daniel Hahn. Doch die zweite Hälft entwickelte sich komplett anders.

Heute, 14:00 Uhr
SG Reichenbach
SG ReichenbachSG Reichenbach
VfL Birkenau
VfL BirkenauVfL Birkenau
5
1
Abpfiff

Die Reichenbacher machten mächtig Druck, die Birkenauer begannen defensiv zu schwimmen. „Das ist extrem enttäuschend, dass wir so einbrechen“, befand Hahn. Tore: 0:1 Niklas Halblaub (25.), 1:1 Muzhaqui (51.), 2:1 Kaffenberger (55.), 3:1 Wolf (67.), 4:1 Muzhaqui (Foulelfmeter, 75.), 5:1 Beilstein (84.). – Schiedsrichter: Mütz (Auerbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: Essinger, Wolf, Muzhaqui/Niklas Halblaub.

