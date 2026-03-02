KOL: SC Gräselberg mit Heimsieg über TuS Medenbach Deutliches 6:2 im Nachholspiel der Kreisoberliga von Martin Gebhard · Heute, 14:17 Uhr · 0 Leser

Einen Schritt voraus: Skander Ullah (rechts) traf für den SC Gräselberg beim 6:2-Erfolg gegen Medenbach. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Der SC Gräselberg ist mit einem Erfolg in die Restrunde der Saison 25/26 gestartet: Im Nachholspiel gegen den TuS Medenbach siegte der SC mit 6:2.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gegen den Aufsteiger, gleichzeitig Schlusslicht, wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Der Underdog ging in der zweiten Minute durch ein Eigentor in Führung. Noch vor der Pause drehte die Elf vom Kallebad das Spiel durch Tore von Skander Ullah, Adnan Kizilgöz, Leon Geißler und per Eigentor zum 4:1.