KOL: SC Gräselberg mit Heimsieg über TuS Medenbach

Wiesbaden. Der SC Gräselberg ist mit einem Erfolg in die Restrunde der Saison 25/26 gestartet: Im Nachholspiel gegen den TuS Medenbach siegte der SC mit 6:2.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Gegen den Aufsteiger, gleichzeitig Schlusslicht, wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Der Underdog ging in der zweiten Minute durch ein Eigentor in Führung. Noch vor der Pause drehte die Elf vom Kallebad das Spiel durch Tore von Skander Ullah, Adnan Kizilgöz, Leon Geißler und per Eigentor zum 4:1.
Nach Wiederbeginn erhöhte Kevin Wagner auf 5:1, ehe Dennis Deider per Heber auf 5:2 verkürzte. Mittels Direktabnahme traf Mohamed Laamimachi zum Endstand. „Die Mannschaft ist gut drauf nach einer guten Vorbereitung und hungrig“, freute sich Spielertrainer Nima Khanbareh über den vorbildlichen Einsatz. „Wir haben es leider versäumt, konsequent zu verteidigen“, sagte TuS-Spielertrainer Manuel Ulm.