Spielbericht

KOL: SC Gräselberg mit Heimsieg über TuS Medenbach

Deutliches 6:2 im Nachholspiel der Kreisoberliga

von Martin Gebhard · Heute, 14:17 Uhr · 0 Leser
Einen Schritt voraus: Skander Ullah (rechts) traf für den SC Gräselberg beim 6:2-Erfolg gegen Medenbach.
Einen Schritt voraus: Skander Ullah (rechts) traf für den SC Gräselberg beim 6:2-Erfolg gegen Medenbach. – Foto: Willi Roth

KOL Wiesbaden
Gräselberg
Medenbach
Wiesbaden. Der SC Gräselberg ist mit einem Erfolg in die Restrunde der Saison 25/26 gestartet: Im Nachholspiel gegen den TuS Medenbach siegte der SC mit 6:2.

Gegen den Aufsteiger, gleichzeitig Schlusslicht, wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Der Underdog ging in der zweiten Minute durch ein Eigentor in Führung. Noch vor der Pause drehte die Elf vom Kallebad das Spiel durch Tore von Skander Ullah, Adnan Kizilgöz, Leon Geißler und per Eigentor zum 4:1.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
TuS Medenbach
TuS MedenbachMedenbach
6
2

Nach Wiederbeginn erhöhte Kevin Wagner auf 5:1, ehe Dennis Deider per Heber auf 5:2 verkürzte. Mittels Direktabnahme traf Mohamed Laamimachi zum Endstand. „Die Mannschaft ist gut drauf nach einer guten Vorbereitung und hungrig“, freute sich Spielertrainer Nima Khanbareh über den vorbildlichen Einsatz. „Wir haben es leider versäumt, konsequent zu verteidigen“, sagte TuS-Spielertrainer Manuel Ulm.