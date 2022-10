KOL: Sandbach siegt überraschend gegen Mosbach/Radheim SG wird mit 1:3 überrumpelt

Mosbach. In einem vorgezogenen Meisterschaftsspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat die SG Mosbach/Radheim ebenfalls am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die SG Sandbach überraschend mit 1:3 (1:2) verloren.

Die Gastgeber begannen druckvoll und erarbeiteten sich einige Torchancen. Eine davon nutzte Däubner (15.) zur Führung. Die Ernüchterung folgte wenig später, als Sandbachs Eckert (18.) zum Ausgleich traf. Mosbach/Radheim verlor nun den Faden, was Sandbach nutzte, um durch Fornoff (31.) in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel war die SG bemüht, das Spiel zu drehen. Dem wachsenden Druck bot Sandbachs Abwehr jedoch erfolgreich Paroli. Dennoch stand die Partie vor allem in der Schlussphase mehrfach auf der Kippe, sie wurde erst in der Nachspielzeit entschieden, als Helm (90.+3) mit dem 3:1 den Sandbacher Auswärtserfolg perfekt machte.