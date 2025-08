Die SG Unter-Abtsteinach und der SC Olympia Lorsch (im blauen Trikot: Cedric Samstag) zählen erneut zu den Favoriten um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga. Archivoto: Thorsten Gutschalk

KOL: Saisoneröffnung in Winterkasten Die Kreisoberliga startet bereits am Samsag in die neue Spielzeit +++ Favoriten sind dann am Sonntag erstmals gefordert

Mitlechtern. Die neue Kreisoberliga-Saison startet am Sonntag unter anderem mit dem Duell KSG Mitlechtern gegen den SV Unter-Flockenbach II. Anpfiff ist um 15 Uhr. Die KSG Mitlechtern schaut auf eine sehr gute Vorbereitung zurück. Trainer Ronny Sauer weiß aber, dass die Ergebnisse aus den Testspielen ab Sonntag nicht mehr zählen. Der Coach sagt: „Zum einen sind wir froh, dass es endlich wieder losgeht. Die Punkterunde ist doch immer etwas anderes als die ganzen Versuche in der Vorbereitung. Unsere Vorbereitung war sehr gut, jedoch waren wir nahezu nie komplett. Aber das waren andere auch nicht. Ein Einspielen war dadurch nicht möglich.“

Im Heimspiel gegen den SV Unter-Flockenbach II fehlt der KSG durch Urlaube fast der komplette Sturm. Jannis Hirsch, Finn Renkewitz und Atilla Gücüyener sind noch nicht dabei. „Dazu muss ich mit Max Dippel und Laurin Schneider auf unser Zentrum verzichten", sagt Sauer. Die Alternative Samuel Becker hat sich in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen und wird neun Monate fehlen. „Gegen die zweite Mannschaft des SVU, die sicher Verstärkung aus der Ersten bekommen, wären wir mit einem Punkt zum Start zufrieden", sagt Sauer.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr KSG Mitlechtern – SV Unter-Flockenbach II

SG Reichenbach – SG Unter-Abtsteinach (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Unter-Abtsteinach geht als großer Favorit auf Meisterschaft und Aufstieg in die neue Saison. Der Dritte der vergangenen Spielzeit muss zum Auftakt bei der SG Reichenbach antreten. Ein Team, das in der vergangenen Runde lange um den Ligaverbleib kämpfen musste. „Wir werden auf eine kompakte Mannschaft treffen, die uns das Leben ganz schwermachen will", sagt SGU-Trainer Marcus Lauer. Die Erinnerungen an das letzte Duell mit der SG Reichenbach sind keine schönen aus Sicht des Coaches: Im Mai schaffte Unter-Abtsteinach nur ein 3:3. Der Verlust der beiden Punkte führte unter anderem dazu, dass die SG den zweiten Tabellenplatz und damit die angepeilte Aufstiegsrunde verpasste. „Wir müssen wieder Lösungen finden", sagt Lauer, der aber sehr zuversichtlich in die Partie geht: „In der Vorbereitung haben wir es ganz gut gemacht." Lauer kann wohl auf einen kompletten Mannschaftskader bauen.

Hahn: "Wir müssen uns nicht verstecken" SSG Einhausen – VfL Birkenau (Sonntag, 15 Uhr). Auch der VfL Birkenau wird vor der neuen Runde hoch gehandelt. Der Kader des Trainerduos Thorben Schmidt und Daniel Hahn, das in der letzten Spielzeit den vierten Tabellenrang belegte, ist zusammengeblieben. „Offensiv war es super, allerdings haben wir zu viele Gegentore bekommen“, sagt Daniel Hahn. In der Sommerpause hat der VfL deshalb defensiv noch nachgelegt. Mit Johann Wogawa und Levin Ginader kamen zwei gestandene Abwehrleute vom SV Lörzenbach. Den Auftaktgegner nimmt der Birkenauer sehr ernst. „Ich habe nur gesehen, dass sie sich auch im Sommer noch einmal verstärkt haben. Wir müssen konzentriert an die Sache gehen. Ich denke allerdings auch, dass wir uns nicht verstecken müssen“, sagt Hahn. In der vergangenen Runde kassierte der VfL in Einhausen eine 1:2-Niederlage. „In der letzten Saison haben wir ja insgesamt einen schwachen Start hingelegt. Das wollen wir jetzt unbedingt besser machen“, sagt Hahn.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr SSG Einhausen – VfL Birkenau

SG Lindenfels/Winterkasten – SV Lörzenbach (Samstag, 16 Uhr). Der SV Lörzenbach bestreitet zusammen mit der SG Lindenfels/Winterkasten am Samstag das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit. „Die Duelle waren in den vergangenen Runden immer eng und teilweise auch sehr hitzig“, sagt SVL-Trainer Ron Hachenberger, der weiter glaubt: „Ich erwarte ein sehr spannendes und hart umkämpftes Spiel. Mal schauen, wie wir mit dem Rasen in Lindenfels zurechtkommen.“ Personell hat Hachenberger noch nicht alle Mann an Bord. „Wir müssen erst einmal schauen, wie der Kader genau aussieht, es gibt ja noch Urlauber“, sagt der Coach, der klarmacht: „In erster Linie zählt in dieser Saison wieder nur der Ligaverbleib. In der vergangenen Saison haben wir es geschafft, nur einmal unter dem Strich gewesen zu sein. Das war eine Herkulesaufgabe, und die wird es auch diesmal.“