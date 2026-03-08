KOL-RTK: Walsdorf nutzt TVI-Handicaps

Der TV Idstein mit Keeper Fabian Vix und Mats Neuhus (vorne) sowie Lukas Ernst und Philipp Engering vom siegreichen SV Walsdorf, liefern sich vor 450 Zuschauern ein ereigenisreiches Derby. Foto: Jörg Halisch

RHEINGAU-TAUNUS. Zum Auftakt mit vollem Programm in die Restrückrunde der Kreisoberliga Rheingau-Taunus bekamen die Fans bei bestem Fußballwetter Tore satt präsentiert. Im Stadtderby zwischen dem TV Idstein und dem SV Walsdorf, wobei sich Letzterer mit einem deutlichen Sieg an die Tabellenspitze setzte, verfolgten rund 450 Zuschauer die Partie (im Re-live des Wiesbadener Kurier zu sehen). Die spielfreie SG Orlen rutschte ab zwischen die beiden Stadtrivalen. Es bleibt also hoch spannend im Kampf um die Titelkrone und den Relegationsplatz. Im Kellerduell zwischen dem FSV Winkel und der SG Meilingen gab es keinen Sieger.

Beide Mannschaften begannen im defensiven 4-2-3-1-System und tasteten sich zunächst ab. Man kennt sich, man schätzt sich und wollte möglichst keine Fehler machen. Doch nach dem 0:1 durch Paul Neumann kam es knüppeldick für die blutjunge Mannschaft des TVI. Erst verletzte sich David Schaffer am Fuß. Dann kassierte Abwehrmann Florian Bick die Rote Karte. Den Foulelfmeter verwandelte Mario de Oliveira Neto. Durch ein Eigentor keimte bei den Platzherren wieder etwas Hoffnung auf – 1:2. Zunächst ließ Neumann, nachdem er mehrere Mann hatte aussteigen lassen, eine Großchance liegen. Aber dann stellte er nach einem Konter den alten Abstand wieder her und schließlich traf auch noch Tjark Niklas Bell nach feiner Kombination zum Endstand. „Wir sind Opfer unserer Nervosität gewesen“, räumte TVI-Trainer Christian Freyer ein. „Unser Spielplan ist gut aufgegangen, wenn wir auch etwas Spielglück hatten“, sagte der spielende Co-Trainer der Gäste, Lukas Ernst, bei dessen Mannschaft die Erfahrung den Ausschlag gab.

Nach nur kurzer Vorbereitung und schwachem Jahrestart vor Wochenfrist (1:2-Niederlage beim FC Waldems) freute sich Spielertrainer Orkun Zer über die Rückkehr einiger Langzeitverletzter. „Wir haben allerdings einige Chancen liegenlassen“, sagte er, war aber letztlich froh über die drei Punkte. Torschützen: Alessio Schick (2), Malik Ramadani, Zer.

„Ich bin durchweg zufrieden“, betonte Wörsdorfs Coach Schahin Samadi Ghanderi. „Wir haben gut gestanden und waren vor allem sehr geduldig. Spektakulär starteten die Seinen in die Partie mit einem direkt verwandelten Eckball von Amir Arrahmouni. Davide Frusteri (2) und Mohammed Abdel Wahab schraubten das Ergebnis in die Höhe.

„Das war ein typisches Abstiegskampfspiel“, atmete Jannik Schneider, Sportlicher Leiter der Winkeler, tief durch. Alle Gegentore seien durch individuelle Fehler gefallen, bedauerte er. Er lobte aber ausdrücklich die Seinen: „Wir waren nach der Gelb-Roten Karte (Janik Otten, Anm. d. Red.) 40 Minuten in Unterzahl und haben Moral gezeigt.“ Ärgerlich aus Sicht der Platzherren: In der Nachspielzeit traf SG-Spieler Lukas Zöller noch zum 3:3. Weitere Tore: Julian Regueiro Benke, Simon Monreal, Alexander Freimuth/Julius Schneider, Fabian Jud.

Von einem „absolut verdienten Sieg“ sprach Markus Dick, Zweiter Vorsitzender der Laufenseldener. „Allerdings haben wir einiges liegenlassen und versäumt, früher den Sack zuzumachen.“ Die Gäste hätten nur wenige Torchancen gehabt, beobachtete er. Es trafen: Nico Melzer (2), Jona Schön, Tobias Günthert/Rene Fleck (2).

TGSV Holzhausen wird klassisch ausgekontert

TGSV-Sprecher und Organisator Partrick Gottlieb zeigte sich etwas enttäuscht ob des Ergebnisses. Denn: „Spielerisch waren wir besser“, befand er. „Aber leider sind wir klassisch ausgekontert worden.“ Die Tore schossen Cagri Yigit (2)/Dominik Smrz (2), Kayra Güler, Timo Franzen, Quentin Waldhäuser.

Gegen die favorisierten Beuerbacher standen den Rheingauern wenige Routiniers zur Verfügung. „Wir hatten ein großes Altersgefälle“, sagte Bernd Helck, Vorsitzender der Platzherren. Der Älteste, Spielertrainer Marc Wilheim, 49 Jahre alt, traf zum 1:2, das dem FC Hoffnung machte. Aber am Ende feierten die Beuerbacher laut Helck nicht zuletzt dank ihres guten Umschaltspiels einen verdienten Sieg. In die Torschützenliste trugen sich außerdem ein: Sean Wilson (Foulelfmeter)/Nick Erwe (3), Mario Hofmann, Sandro Fuchs.





