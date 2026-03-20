KOL RTK: Walsdorf-Defensive hält, Orlen will "Jäger sein"

Voller Fokus. Die SG Orlen (weiße Trikots, hier gegen die TSG Wörsdorf) will nach dem Sieg gegen TuS 03 Beuerbach den Ligaprimus TSG Walsdorf weiter "jagen". – Foto: I. Hörning, J. Halisch(Ar

Rheingau-Taunus. Nachdem bereits am Dienstag Kellerkind SG Meilingen bei der TGSV Holzhausen durch Tore von Lucas Schiffer und Julius Schneider einen 2:0-Erfolg feiern konnte, kam es am Donnerstag zum Top-Sechs-Showdown in der Kreisoberliga. Der TuS 03 Beuerbach konnte sich nicht für das 5:6-Aus im Elfmeterschießen im Kreispokal gegen die SG Orlen in der Liga rächen und musste sich mit 3:6 geschlagen geben. Der Ligaprimus SV 1922 Walsdorf gewann auswärts bei der SG Schlangenbad mit 1:0 und festigte damit die Tabellenführung. Der TV Idstein unterlag zuhause der TSG Wörsdorf mit 1:3.

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Die SG Orlen gab sich im Heimspiel gegen den TuS 03 Beuerbach keine Blöße. In einem, laut Orlen-Coach Robin Menger, "sehr dominanten Auftritt" war Orlen-Angreifer Fabio de Rinaldis mit seinem Fünferpack der Spieler des Spiels. Nachdem die Tore von Jan Flemming und Dennis Hertling zum 2:4 und 3:4 das Spiel noch einmal spannend gestalteten, sorgte Matchwinner de Rinaldis in der Schlussphase für den deutlichen Heimsieg. Menger sieht seine Mannschaft für die kommenden Wochen im Kampf um den Aufstieg gut aufgestellt: "Wir wollen die Jäger sein. Erfahrungsgemäß ist das immer ein bisschen einfacher für uns."

Die SG Schlangenbad fand gegen die besten Defensive der Liga, mit erst elf kassierten Gegentoren, keine Lücke im Bollwerk. In einer von Walsdorf-Spielertrainer Sven Ott als "defensiv geprägten Partie" beschrieben, war es Mario de Oliveira Neto, der in der 89. Minute den 1:0-Auswärtserfolg für die Gäste besiegelte. Schlangenbad-Trainer Orkun Zer hatte nach dem Spiel "ein bisschen zu knabbern" am Endergebnis. "Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und hätten mindestens einen Punkt verdient."