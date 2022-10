KOL RTK: Wallrabensteiner Wucht gegen RaMa SVW fertigt SG Ra/Ma 5:1 ab +++ Orlener 7:3 über Winkel +++ SV Presberg in der Erfolgsspur

Rheingau-Taunus. Der SV Presberg ist nach dem 5:1 gegen den SV Erbach mit dem vierten Sieg in Folge die Mannschaft der Stunde in Krerisoberliga Rheingau-Taunus, Im Spitzenspiel watschte der SV Wallrabenstein die Gäste von der SG Rauenthal/Martinsthal mit 5:1 ab und sorgte somit dafür, dass die Spitzengruppe noch weiter zusammenrückte. Aufsteiger FC Waldems schaffte mit dem klaren 3:0 bei der Zweiten der Spielvereinigung Eltville bereits den achten Sieg in der Kreis-Oberliga und bleibt im Verfolgerfeld. Den Platz an der Sonne hat auch die SG Orlen noch nicht abgeschrieben, wie der 7:3-Kantersieg gegen den FSV Winkel eindrucksvoll belegte.