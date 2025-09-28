Rene Wiederspahn (links) schwebt mit Aufsteiger TV Idstein auf Wolke sieben, Ex-Profi Alf Mintzel durchlebt mit dem TGSV Holzhausen eine schwierige Phase. Foto: Jörg Halisch

KOL RTK: TV Idstein schon wieder ein Aufstiegskandidat Kreisoberliga-Aufsteiger zementiert mit Erfolg über TGSV Holzhausen seinen Toprang +++ SG Meilingen bejubelt ersten Saisonsieg

Rheingau-Taunus. Kreisoberligist SG Meilingen kam beim 2:1 bei der SG Heftrich/Niederseelbach zum ersten Dreier und kann nun wieder hoffnungsvoller in die Saison blicken. Die ersten vier ließen auch diesmal nichts anbrennen, siegten allesamt zu null. Mit Heim-Niederlagen konnte weder der FC Waldems (0:1 gegen TuS Beuerbach) noch der FSV Winkel (2:4 gegen die SG Laufenselden) in den hinteren Regionen Boden gutmachen. Am Mittwoch (20 Uhr) treffen die Rheingau-Teams FC Kiedrich und FSV Oberwalluf aufeinander.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr TV Idstein Idstein TGSV Holzhausen Holzhausen 3 0 Dem Aufsteiger reichten 20 starke Minuten nach der Pause zum verdienten Sieg. Holzhausen hatte in der ersten halben Stunde leichte Vorteile, hätte dann aber nach einem Pfostentreffer schon zur Halbzeit hinten liegen können. Luis Cortijo Lange (2) und Efe Kadi trafen zum Sieg, Holzhausens Daniel Schleining sah die Rote Karte. Jonathan Korte kurbelte bei Idstein an, Lasse Neuhaus überzeugte auf der ungewohnten Verteidigerposition. „Am Ende konnten wir es auslaufen lassen“, war für Idsteins Coach Christian Freyer nach dem 3:0 der Deckel drauf.

„Eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir einen Punkt verdient hatten“, so der Waldemser Markus Beck. Jan Flemming traf 20 Minuten vor Schluss durch einen 20-Meter-Freistoß, während Michael Stasch und Nick Zaremba beim Verlierer gute Chancen verstreichen ließen. Beck lobte den starken Schiedsrichter Thomas Hamel aus Ober-Erlenbach.

Oberwalluf konnte den ersten Durchgang noch offenhalten, musste sich dann aber zweimal durch SG-Spielertrainer Orkun Zer überwinden lassen. „Schade, hier war eigentlich was drin“, so Oberwallufs Andre Seifert. SWA-Torhüter Dustin Blüher glänzt

SG-Torwart Dustin Blüher konnte einen Handelfmeter von Paul Neumann noch entschärfen (52.), war aber zehn Minuten vor dem Ende gegen den Walsdorfer Goalgetter ohne Chance. „Bad Schwalbach war überraschend stark und hätte auch einen Zähler mitnehmen können“, gab Walsdorfs Spielertrainer Lukas Ernst zu. „Mit 13 Ausfällen können wir stolz auf die Vorstellung sein“, lobte auch Bad Schwalbachs Michael Mohr sein SG-Team.

„Nach individuellen Fehlern gehen wir weiter auf dem Zahnfleisch“ konnte sich Winkels Jannik Schneider nur über die Standardtreffer von Janik Otten und Gabriel Krämer freuen. Bülent Atas musste ebenso verletzt raus wie Torwart Gregor Braun bei den Gästen. Beim Sieger coachten Florian Jürgens und Markus Dick für den verhinderten Stefan Kopf. Manuel Jürgens, Nico Melzer, Jona Schön und Hendrik Litzius kamen zu Torehren.

Kiedrich überraschte mit offensiver Ausrichtung, legte die aber nach einer Viertelstunde ad acta, nachdem der Favorit da schon viermal genetzt hatte. „Wir spielten es dann souverän runter und hielten hinten die Null“, freute sich Wadim Arenkow über die tadellose Defensive. Gianluca De Rinaldis und Kaan Atlan trafen doppelt, Lukas Felke setzte den Schlusspunkt.