Der SV Walsdorf und der FC Waldems feierten am Wochenende wichtige Siege. – Foto: Ingo Hörning - Archiv

KOL RTK: TV Idstein profitiert von Orlener Niederlage Der Aufsteiger erobert die Spitze zurück, weil die SGO beim SV Walsdorf unterliegt +++ Wichtige Zähler für den SV Walsdorf +++ Wörsdorfs Durststrecke hält an +++ Big Points für Waldems Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel Wörsdorf Oberwalluf Orlen + 11 weitere

Rheingau-Taunus . Kreisoberliga-Aufsteiger TV Idstein ließ den FSV Winkel mit 7:0 abblitzen und belegt nach der 1:3-Niederlage der SG Orlen beim Dritten SV Walsdorf wieder Platz eins. Wichtige Zähler fuhr der FC Waldems ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gestern, 16:00 Uhr FC Waldems FC Waldems SG Laufenselden Laufenselden 4 2

Wegen der Kerb hatten die Gastgeber das Spiel auf den Samstag gelegt. „Als wir gemerkt haben, dass einige Spieler von uns an dem Tag nicht verfügbar sind, wollten wir verlegen, das hat aber leider nicht mehr geklappt“, sah Laufenseldens Trainer Stefan Kopf sein Team mit dem letzten Aufgebot. Strömender Regen und individuelle Gäste-Fehler ließen die Platzherren nach Treffern von Maik Kinkel (2), Yannik Dietrich und Bastian Guckes nach einer Stunde uneinholbar auf 4:0 davonziehen. Die SG zeigte zwar Moral, die folgenden Gegentreffer durch Jona Schön und Hendrik Litzius waren aber nur noch Statistik. Der 54-jährige Jörg Faltermeier im Gästetor konnte die Gegentreffer nicht verhindern, Waldems feierte den zweiten Saisonsieg.

Spannendes Spitzenspiel auf tiefem Geläuf, das die Gäste lange bestimmten und am Ende doch ohne Punkte dastanden: „Wir hatten das Spiel lange im Griff, leisteten uns aber vor den ersten zwei Gegentreffern unnötige Fouls. Das passiert einem jungen Team, wir werden daraus lernen“, nahm Robin Menger das Gästeensemble eher in Schutz. Nach dem 0:1 von Lukas Felke kurz vor der Halbzeit sorgten der direkt verwandelte Freistoß des starken Mario de Oliveira Neto und der Elfmetertreffer von Mert Arslan für die Wende. Als Orlen aufmachte und der Keeper sich verschätzte, machte Philipp Borchwaldt in der Nachspielzeit den Sack zu. „Im ersten Durchgang waren wir einfach schwach und kriegten mit einer deutlichen Leistungssteigerung doch noch die Kurve“, war Walsdorfs Sven Ott nach der Wende happy.

Nach einem individuellen Fehler stand es schon in der zweiten Minute durch Paul Petzold 1:0 für die Gäste. „Wir hatten jedoch aus der letzten Niederlage gelernt und gingen es anschließend richtig an“, freute sich Jonas Walloch über die Steigerung. Tommy Zeman (2), Orkun Zer und Hannes Münzer hatten nach einer Stunde alles klar gemacht. Kai Deisel verlieh der SG-Abwehr nach langer Verletzungspause wieder Stabilität.

Mit starkem Torwart leisteten die Gäste zunächst viel Gegenwehr, brachen aber nach dem 2:0 auseinander. Louis Cortijo Lange (3), Manuel Maxeiner (2), Markus Zapp und Efe Kadi trafen. „Lasse Neuhaus machte viel Betrieb“, lobte Christian Freyer seinen Wirbelwind.

Weiterhin viel Tristesse beim Verlierer, der auch gegen die nur mit elf Spielern angereisten Gäste den Kürzeren zog. „Uns läuft das Pech einfach hinterher“, haderte Schahin Samadi mit dem Fußball-Gott. Das 0:1-Slapstick-Eigentor von Keeper Elias Ernst war für den Sieger der Dosenöffner. Nach dem 0:2 von Christian Jäckel kam der schnelle Anschluss von Davide Frusteri zu spät (83.). „Fabio Enders hielt am Ende 20 Minuten verletzt durch“, freute sich Patrick Gottlieb über den zweiten Auswärtsdreier in dieser Woche.