 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

KOL RTK: TV Idstein nach erneuter Derbypleite zurück in der Spur

Kreisoberligist bezwingt nach Niederlage gegen die TSG Wörsdorf den FC Waldems und hält fast den gesamten Kader für die nächste Runde +++ SG Orlen mit 15 Treffern aus zwei Spielen extrem torhungrig.

von Martin Gebhard · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser
Idsteins Luis Cortijo Lange traf gegen Waldems.
Idsteins Luis Cortijo Lange traf gegen Waldems. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

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RHEINGAU-TAUNUS . Ein volles Programm mit vier Nachholspielen unter der Woche musste die Kreisoberliga Rheingau-Taunus meistern. Zum Dreier der SG Orlen über TuS Beuerbach steuerteFabio di Rinaldis fünf Treffer bei. Die Partie SV Walsdorf gegen SG Heftrich/Niederseelbach fiel aus, da die SG keine Mannschaft stellen konnte. Am Mittwoch (20 Uhr) empfängt der TV Idstein im Kreispokal-Halbfinale Gruppenligist SV Wallrabenstein. Die SG Orlen muss zum A-Ligisten Geisenheim 08 (Do., 20 Uhr).

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Heute, 15:00 Uhr
FSV Winkel
FSV WinkelWinkel
SG Bad Schwalbach/Langenseifen
SG Bad Schwalbach/LangenseifenSG Bad Schwalbach/Langenseifen
0
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Abpfiff

Verletzungen prägten das Geschehen bei den Rheingauern. „Wir mussten in der ersten Halbzeit drei Mal verletzungsbedingt wechseln und hatten eh schon einen dünnen Kader“, sagte FSV-Spielertrainer Simon Monreal. Er richtete Genesungswünsche vor allem an den Spieler der Gäste, Elias Schön, der laut seinem Sportlichen Leiter, Michael Mohr, am Hals verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Tore: Morice Braun, Schön, Lukas Wölfel.

Heute, 15:00 Uhr
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad
TuS 03 Beuerbach
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3
1

„Wir waren geduldig und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore gefallen sind“, sagte SG-Spielertrainer Orkun Zer, der zwei Tore geschossen hatte. Weitere Treffer: Dominik Pruhn/Julian Kohl.

Heute, 15:00 Uhr
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf
SG Meilingen
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5
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Abpfiff

„Es war der vierte Sieg in Folge“, freute sich TSG-Trainer Schahin Samadi über eine vorbildliche geschlossene Mannschaftsleistung. „Allerdings ärgern mich die zwei Gegentore“, gab er zu bedenken. Tore: Davide Frusteri (3), Luke Presber, Philipp Hemarat/Maximilian Conrad, Lukas Zöller.

Heute, 15:00 Uhr
TV Idstein
TV IdsteinIdstein
FC Waldems
FC WaldemsFC Waldems
3
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Abpfiff

TVI-Trainer Christian Freyer freute sich nicht nur über den Dreier und den gehaltenen Handelfmeter seines Torwarts Fabian Vix (Schütze Florian Kratz). „Fast der gesamte Kader hat für die kommende Saison zugesagt. Nur zwei Jungs sind studienbedingt nicht dabei.“ Jonathan Korte (2) und Luis Miguel Cortijo-Lange sorgten schon in der ersten Halbzeit für den klaren Dreier.

Heute, 15:30 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen
SG Laufenselden
SG LaufenseldenLaufenselden
9
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Abpfiff

„Der Gegner hatte nur eine Torchance, allerdings gleich neun Ausfälle zu beklagen“, zeigte sich Robin Menger, Co-Trainer der Platzherren, nur wenig überrascht über den locker herausgespielten Sieg. Es trafen Jan Löber (3/lupenreiner Hattrick), Adrian Krienitz (2), Leon Radanovic (2), Fabio de Rinaldis, Leon Radanovic, Marvin Menger.

Heute, 15:30 Uhr
TGSV Holzhausen
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FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf
5
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Abpfiff

„Ein Sonderlob muss ich meinen beiden Oldies Tobias Bender und Alf Mintzel aussprechen“, betonte Patrick Gottlieb, Sportlicher Leiter der Holzhausener. Durch den Gästetreffer von Nick Brox (Gottlieb: „Aus dem Nichts“) ließ sich die TGSV nicht beirren und drehte die Partie dank Treffer von Julian Ernst und Kapitän Dominik Bauer noch vor der Pause. Bauer (2) und Christian Jäckel schraubten das Ergebnis in die Höhe.