KOL RTK: TV Idstein nach erneuter Derbypleite zurück in der Spur Kreisoberligist bezwingt nach Niederlage gegen die TSG Wörsdorf den FC Waldems und hält fast den gesamten Kader für die nächste Runde +++ SG Orlen mit 15 Treffern aus zwei Spielen extrem torhungrig. von Martin Gebhard · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser

Idsteins Luis Cortijo Lange traf gegen Waldems. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

RHEINGAU-TAUNUS . Ein volles Programm mit vier Nachholspielen unter der Woche musste die Kreisoberliga Rheingau-Taunus meistern. Zum Dreier der SG Orlen über TuS Beuerbach steuerteFabio di Rinaldis fünf Treffer bei. Die Partie SV Walsdorf gegen SG Heftrich/Niederseelbach fiel aus, da die SG keine Mannschaft stellen konnte. Am Mittwoch (20 Uhr) empfängt der TV Idstein im Kreispokal-Halbfinale Gruppenligist SV Wallrabenstein. Die SG Orlen muss zum A-Ligisten Geisenheim 08 (Do., 20 Uhr). Jetzt abonnieren: Unser Whatsapp-Channel!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr FSV Winkel Winkel SG Bad Schwalbach/Langenseifen SG Bad Schwalbach/Langenseifen 0 4 Abpfiff Verletzungen prägten das Geschehen bei den Rheingauern. „Wir mussten in der ersten Halbzeit drei Mal verletzungsbedingt wechseln und hatten eh schon einen dünnen Kader“, sagte FSV-Spielertrainer Simon Monreal. Er richtete Genesungswünsche vor allem an den Spieler der Gäste, Elias Schön, der laut seinem Sportlichen Leiter, Michael Mohr, am Hals verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Tore: Morice Braun, Schön, Lukas Wölfel.

„Wir waren geduldig und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore gefallen sind“, sagte SG-Spielertrainer Orkun Zer, der zwei Tore geschossen hatte. Weitere Treffer: Dominik Pruhn/Julian Kohl.

„Es war der vierte Sieg in Folge“, freute sich TSG-Trainer Schahin Samadi über eine vorbildliche geschlossene Mannschaftsleistung. „Allerdings ärgern mich die zwei Gegentore“, gab er zu bedenken. Tore: Davide Frusteri (3), Luke Presber, Philipp Hemarat/Maximilian Conrad, Lukas Zöller.

TVI-Trainer Christian Freyer freute sich nicht nur über den Dreier und den gehaltenen Handelfmeter seines Torwarts Fabian Vix (Schütze Florian Kratz). „Fast der gesamte Kader hat für die kommende Saison zugesagt. Nur zwei Jungs sind studienbedingt nicht dabei.“ Jonathan Korte (2) und Luis Miguel Cortijo-Lange sorgten schon in der ersten Halbzeit für den klaren Dreier.

„Der Gegner hatte nur eine Torchance, allerdings gleich neun Ausfälle zu beklagen“, zeigte sich Robin Menger, Co-Trainer der Platzherren, nur wenig überrascht über den locker herausgespielten Sieg. Es trafen Jan Löber (3/lupenreiner Hattrick), Adrian Krienitz (2), Leon Radanovic (2), Fabio de Rinaldis, Leon Radanovic, Marvin Menger.