Dennis Schneeweiss (blaues Trikot) von der SG Schlangenbad wird vom Beuerbacher Mario Hofmann gestört, der mit dem TuS am Ende die Kreisoberliga-Partie mit 3:1 gewann. Foto: Eibner-Pressefoto/Jan-Niclas Groemling

KOL RTK: TuS Beuerbach kommt ins Rollen 3:1 gegen bisherigen Spitzenreiter SG Schlangenbad +++ Dreierpack von Oberwallufs Nick Brox gegen Holzhausen Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel Wörsdorf Oberwalluf Orlen + 13 weitere

Rheingau-Taunus. Im Topspiel der Kreisoberliga Rheingau-Taunus bezwang der TuS Beuerbach den bisherigen Spitzenreiter SG Schlangenbad 3:1, der somit an der Spitze von der punktgleichen SG Orlen abgelöst wurde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Heute, 15:30 Uhr TuS 03 Beuerbach Beuerbach SG Schlangenbad Schlangenbad 3 1 Abpfiff TuS-Trainer Mike Baier haderte bei dem „insgesamt guten Spiel“ einzig mit der Chancenverwertung. „Dann haben wir geschlafen“, fiel nach der Pause das 3:1, und beim Gegner seien nochmal die Köpfe hochgegangen. Baier: „Das hat man gemerkt, letztlich haben wir es aber gut verteidigt.“ Tore: 1:0 Dennis Hertling (11.), 2:0 und 3:0 Alexander Alexiadis (17., 24.), 3:1 Ivan Raspaglia (51.).

Aufatmen beim FSV Oberwalluf: „Diesen Dreier einzufahren, war sehr wichtig für uns“, sagte Andre Seifert, Spielausschussvorsitzender des FSV. Da war man beim 0:1 von Ex-SVWW-Profi Alf Mintzel (18.) noch in einen Konter gelaufen. „Am Ende haben wir uns aber für eine starke Leistung belohnt.“ Und Nick Brox mit seinen drei Toren über den Ausgleich zum Sieg (43., 64., 72.).

„Die Mannschaft hat alles investiert“, lobte Meilingens Sportlicher Leiter Max Hackl zwar Einstellung und Einsatz der Spieler. Trotzdem gab es für die SG auch gegen TSG Wörsdorf keine Punkte. „Und wieder richtig ärgerlich“, machte Hackl aus seinem Herzen keine Mördergrube, fehlte der SG doch das Glück im Abschluss. Auf der anderen Seite traf Oualid Garte per Abstauber zum 1:0 für die Gäste (78.) und Davide Grande noch in letzter Minute zum 2:0 (90.+5). „Wir waren ebenbürtig gegen eine Mannschaft, die oben mitspielen will“, befand Hackl und blickt besseren Zeiten entgegen.

„Wir haben einfach befreit aufgespielt“, sagte Morice Braun, der mit seinen fünf Treffern Man of the Match“ wurde, Lob und Dank weitergab: „Das war eine Mannschaftsleistung.“ Tore: 1:0 Morice Braun (25.), 1:1 Bülent Atas (33.), 2:1 Braun (45.), 2:2 Janik Otten (57.), 3:2 und 4:2 Braun (65., 75.), 5:2 Maik Avramov (80.), 6:2 Braun (85.), 7:2 Yusuf Waked (90.).

Am Spieltag musste SG-Coach Alexander Krebs zehn kurzfristige Absagen registrieren. Was er den verfügbaren Spielern aber hoch anrechnete: „In der zweiten Hälfte war ein Aufbäumen zu spüren.“ Bei Walsdorf ragte Tjark Niklas Bell (ein Treffer) heraus. Weiter trafen: Mustafa Mert Arslan (3), Yasin Aslan.

Tobias Günther erzielte das 1:0 (15.). „Orlen ist gefühlt in den ersten 40 Minuten nicht viel eingefallen“, fand Laufenseldens Markus Dick. Kurz vor der Pause musste die Heimnelf verletzungsbedingt wechseln. Diese kurze „Unsortiertheit“ nutzte Orlen aus. Jan Löber glich aus (40.) und Gianluca De Rinaldis erhöhte auf 2:1 für die Gäste (45.). Mit den Treffern von Lukas Felke (3:1, 90.+6) und wiederum Rinaldis (4:1, 90.+9) fiel das Ergebnis für Dick „einen Tick zu hoch“ aus.