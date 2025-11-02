KOL RTK: Tag der Arbeit für TV Idstein und SG Orlen

Rheingau-Taunus. Kreisoberligist FSV Winkel holte gegen die favorisierte SG Schlangenbad beim 2:2 endlich den ersten Heimpunkt. Das Führungstrio TV Idstein, SG Orlen und SV Walsdorf siegte. Die Partie zwischen dem FSV Oberwalluf und der SG Meilingen wurde aufgrund des Schadens auf dem Wallufer Kunstrasen abgesetzt.

„Den allerersten Heimpunkt haben wir uns mit starker kämpferischer Leistung hochverdient“, freute sich Jannik Schneider über die Überraschung. Winkel führte durch Alexander Freimuths Kopfball und Jan Hergenröders Volleykracher zweimal, musste sich aber nach den Gegenschlägen von Orkun Zer und Marcel Hossner mit dem Teilerfolg zufriedengeben. „Am Ende brannte es gegen individuell bessere Gäste mehrfach, Torwart Tobias Reuter ließ sich aber nicht mehr überwinden.“

Walsdorf brachte im ersten Abschnitt die Hausherren mehrfach in die Bredouille, verpasste aber im Eins-gegen-Eins gegen den starken Heim-Keeper Jan Proff einen klaren Vorsprung. Als Fabian Müller auf 1:2 verkürzte, hoffte Holzhausens letztes Aufgebot auf das Glück des Tüchtigen, wurde aber in den letzten drei Minuten noch zweimal erwischt. „Schade, wir haben alles gegeben“, empfand Holzhausens Patrick Gottlieb die Niederlage als zu hoch. SVW-Tore: Mustafa Arslan, Mario de Oliveira Neto, Yasin Aslan und Tim Kettenbach.

Die Gäste agierten mit zwei Fünfer-Ketten, stellten damit den Favoriten vor unerwartete Probleme. „Wir hatten gegen den tiefen Block unsere Schwierigkeiten, zeigten diesmal auch kein Topspiel“, sah Robin Menger für seine Orlener eher einen Arbeitssieg. Für den Führungstreffer musste ein Elfmeter von Yannick Klische herhalten, erst nach dem zweiten Treffer des Tabellenzweiten (70.) wurde Waldems mutiger, ohne sich echte Möglichkeiten zu erarbeiten. Lukas Felke traf für Orlen noch doppelt.

„Gegen einen starken und sehr disziplinierten Gegner hatten wir ein hartes Brett zu bohren“, war Christian Freyer nach dem Abpfiff happy. Luis Cortijo Lange legte mit seinen Saisontreffern 19 und 20 vor. Nachdem die Gäste zweimal durch Morice Braun verkürzten, hatte der Tabellenführer jeweils das Glück, postwendend durch den starken Efe Kadi und durch Manuel Maxeiner wieder den Zwei-Tore-Abstand herzustellen.

Wörsdorf hatte in der Offensive umgestellt, zeigte viele schöne Kombinationen. „Endlich war unsere Chancenverwertung ordentlich“, freute sich Schahin Samadi über den Kantersieg. Davide Frusteri netzte vierfach, Jerome Clemens (2), Paulo Gombert und Davide Grande sowie Ayoub Mansouri mit dem Ehrentreffer waren die weiteren Schützen.

Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang ihre Probleme, während der Gast die einzige Gelegenheit durch Steven Höfer zum 0:1 nutzte. Marvin Christ, Kai Rehbein und Jona Schön sorgten dann jedoch für klare Verhältnisse. Hendrik Litzius scheiterte in der hektischen Schlussphase mit einem Elfmeter an Gäste-Torwart Nico Wagner. Bei einer Rudelbildung musste der Sieger zudem als Wermutstropfen noch eine Rote Karte quittieren. „Ärgerlich für uns, dass die Gäste zu beiden Spielen jeweils ihren eigenen Kasten Bier mitbrachten, wir kleinen Vereine leben auch vom Verkaufsumsatz“, war Markus Dick bei den Platzherren nach der Partie etwas angesäuert.





