KOL RTK: Showdown am Vatertag

Rheingau-Taunus. Showdown am Vatertag in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Nach dem lockeren 6:1 des Spitzenreiters TSV Bleidenstadt (65 Punkte) beim Absteiger SV Presberg und dem knappen 2:1 des Zweiten TSG Wörsdorf (64 Punkte) gegen den FSV Oberwalluf spielen beide Teams am Donnerstag um 15 Uhr den direkten Gruppenliga-Aufsteiger aus. Der Dritte TGSV Holzhausen (63 Punkte, am Donnerstag in Winkel) kann maximal noch Relegationsrang zwei erreichen, da bei einem Unentschieden der Kontrahenten und möglicher Punktgleichheit mit Bleidenstadt am Ende der bessere Vergleich für die Taunussteiner den Ausschlag geben würde.

Im Keller ist der FSV Winkel gerettet. Der Vorletzte 1. FC Kiedrich hielt mit seinem letzten Spiel und dem späten 2:1 gegen Beuerbach die Hoffnung am Leben, noch den direkten Klassenerhalt einzutüten. Dazu darf die punktgleiche SG Heftrich/Niederseelbach in Laufenselden nicht punkten.