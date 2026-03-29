KOL RTK: SG Orlen fertigt TV Idstein im Spitzenspiel mit 7:0 ab

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Obwohl die Gastgeber von Beginn an fokussiert waren, dauerte es bis fünf Minuten vor der Halbzeit, ehe Lukas Felke mit seinem ersten Treffer den Bann brach. „Dass wir dann bis zur Pause noch zweimal die Kugel aus dem Netz holen mussten, war schon der K.-o.“, analysierte Gästetrainer Christian Freyer. Ärgerlich dabei der dritte Orlener Treffer, bei dem auch Orlens Robin Menger die Möglichkeit eines Stürmerfouls einräumte. Idstein hatte nur beim Stand von 0:0 eine kleine Gelegenheit, weitere gefährliche Torschüsse blieben jedoch aus. „Gegen diesen starken Gegner konnten wir unsere zahlreichen Ausfälle nicht mehr kompensieren. Trotzdem haben wir den Kopf oben und schauen weiter optimistisch zumindest auf Rang zwei. Und wenn es nach dem Aufstieg nicht direkt nach oben weitergeht, wollen wir im Pokalfinale gegen die Orlener Revanche für die Klatsche nehmen“, hat Freyer die Saison noch lange nicht abgehakt. Robin Menger attestierte seinem Team eine Klasse-Vorstellung: „Das war die beste Saisonleistung. Wir wollten nach der Hinspiel-Niederlage auch im direkten Vergleich vorne sein und haben extrem starke Standards gespielt. Wenn der Idsteiner Keeper nicht ein paarmal glänzend reagiert hätte, war sogar ein zweistelliges Resultat möglich.“ Lukas Felke netzte dreimal, außerdem steuerten Jan Löber, Finn Ott, Til Gänssler und Ilias Wegener ihre Treffer zum Highlight bei.