KOL RTK: SG Orlen fertigt TV Idstein im Spitzenspiel mit 7:0 ab

Rheingau-Taunus . Im Kreisoberliga-Spitzenspiel triumphierte die SG Orlen in ihrem besten Saisonspiel gegen den personell gebeutelten TV Idstein mit 7:0 (im Re-Live des Wiesbadener Kurier zu sehen). Die ersten beiden Plätze scheinen damit Orlen und der SV Walsdorf (3:1-Sieger in Meilingen) unter sich auszumachen. In der Abstiegszone feierten der FC Kiedrich (1:0 beim FSV Oberwalluf) und der FC Waldems (3:1 gegen die SG Heftrich/ Niederseelbach) wichtige Siege.
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Obwohl die Gastgeber von Beginn an fokussiert waren, dauerte es bis fünf Minuten vor der Halbzeit, ehe Lukas Felke mit seinem ersten Treffer den Bann brach. „Dass wir dann bis zur Pause noch zweimal die Kugel aus dem Netz holen mussten, war schon der K.-o.“, analysierte Gästetrainer Christian Freyer. Ärgerlich dabei der dritte Orlener Treffer, bei dem auch Orlens Robin Menger die Möglichkeit eines Stürmerfouls einräumte. Idstein hatte nur beim Stand von 0:0 eine kleine Gelegenheit, weitere gefährliche Torschüsse blieben jedoch aus. „Gegen diesen starken Gegner konnten wir unsere zahlreichen Ausfälle nicht mehr kompensieren. Trotzdem haben wir den Kopf oben und schauen weiter optimistisch zumindest auf Rang zwei. Und wenn es nach dem Aufstieg nicht direkt nach oben weitergeht, wollen wir im Pokalfinale gegen die Orlener Revanche für die Klatsche nehmen“, hat Freyer die Saison noch lange nicht abgehakt. Robin Menger attestierte seinem Team eine Klasse-Vorstellung: „Das war die beste Saisonleistung. Wir wollten nach der Hinspiel-Niederlage auch im direkten Vergleich vorne sein und haben extrem starke Standards gespielt. Wenn der Idsteiner Keeper nicht ein paarmal glänzend reagiert hätte, war sogar ein zweistelliges Resultat möglich.“ Lukas Felke netzte dreimal, außerdem steuerten Jan Löber, Finn Ott, Til Gänssler und Ilias Wegener ihre Treffer zum Highlight bei.
Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und blieben bis zum abschließenden 4:2 immer dran. „Letztlich war´s ein Arbeitssieg“, machte es für Laufenseldens Markus Dick dann auch die Rote Karte gegen Gästespieler Deniz Uysal nach einer unnötigen Grätsche von hinten einfacher. Neben dem Doppelschützen Jona Schön trafen Nico Melzer und Kai Rehbein für den Sieger, Dominik Bauer und Justin Schuy netzten für die Gäste.
Meilingen traf dreimal den Querbalken und hoffte nach dem Ausgleich von Maximilian Conrad auf Zählbares. „Walsdorf hatte natürlich auch Möglichkeiten, jedoch unter dem Strich das Glück auf seiner Seite“, attestierte Max Hackl dem Verlierer eine starke Vorstellung, will nach Ostern weiter angreifen. Niklas Bell, Lukas Ernst und Mario de Oliveira Neto trafen für den Aufstiegsaspiranten. Schiedsrichter Dominik Euler aus Weilrod zeigte eine starke Spielleitung.
Nach den Treffern von Jannik Dannewitz zur Pausenführung und dem Wörsdorfer Ausgleich durch Philipp Hemarat gab es eine gerechte Punkteteilung. „Wörsdorf hatte zweimal Glück, dass es keine Roten Karten gab. Alexander Alexiadis hatte bei seinem Elfmeter zehn Minuten vor dem Ende den Sieg auf dem Schlappen, scheiterte aber am TSG-Keeper“, so Beuerbachs Trainer Mike Baier mit Blick auf die Parade von Andre Rothenbächer. Sein Team musste zudem die letzte halbe Stunde zu zehnt klarkommen.
Die Gastgeber ließen im ersten Abschnitt viele Möglichkeiten verstreichen, mussten dann dem Doppelschlag durch Malik Ramadani und Aaron Bolela hinterherlaufen. Dominik Smrz ließ sein Team zwar mit einem Sonntagsschuss nochmal hoffen, am Ende reichte es jedoch nicht zum eigentlich verdienten Punkt. „Das wäre gerechter gewesen“, empfand Schwalbachs Michael Mohr.
In der ausgeglichenen Partie nahmen die Gäste im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier mit nach Hause. „Kiedrich war irgendwie wacher und gab mehr für den Sieg“, sah Oberwallufs Andre Seifert den Sieger nur ganz knapp vorne. Ayoub Mansouri sorgte Mitte des zweiten Durchgangs für den entscheidenden Treffer.
Nach der Pausenführung durch Florian Kratz und den starken Sören Hofmann versäumten es die Hausherren, früher den Sack zuzumachen. Dies gelang Dominik Eder erst zehn Minuten vor dem Abpfiff, Marco Wageners anschließendes Ehrentor hatte nur noch statistische Bedeutung. „Wir hatten mehr vom Spiel und waren mit viel Kampfgeist am Ende verdienter Sieger“, bilanzierte der Waldemser Markus Beck.