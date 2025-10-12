Die SG Orlen siegte mit 4:1 bei der SG Schlangenbad. – Foto: Simon Hellmold

KOL RTK: SG Orlen fertigt SG Schlangenbad mit 4:1 ab Spitzenreiter festigt mit dem Auswärtssieg den Platz an der Sonne +++ TV Idstein macht es beim 10:1 gegen 1. FC Kiedrich zweistellig Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel Wörsdorf Oberwalluf Orlen + 11 weitere

Rheingau-Taunus. Die SG Orlen festigte in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus den Platz an der Sonne durch ein 4:1 im Spitzenspiel bei der SG Schlangenbad. Der TV Idstein fertigte den FC Kiedrich zweistellig mit 10:1 ab..

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SG Schlangenbad Schlangenbad SG Orlen Orlen 1 4

Es dauerte eine Stunde, ehe Jan Löber mit seinem 0:1 den Bann für die überlegenen Gäste brach. „Schlangenbad hat stark verteidigt, konnte aber nach vorne wenig Akzente setzen“, empfand Robin Menger den Sieg seines Teams als hochverdient. Löber legte nach, Fabio de Rinaldis und Lukas Felke stellten auf 0:4, ehe Ivan Raspaglia der Ehrentreffer gelang. „Wir hätten früher führen müssen, Chancen waren genug da“, atmete Menger erst nach dem 0:2 kräftig durch.

Idstein zeigte eine starke Reaktion auf die 5:5-Enttäuschung gegen Meilingen. „Im Spiel auf ein Tor hätte es noch höher ausgehen können“, empfand Christian Freyer die Einstellung des Gegners als wenig motiviert. Kiedrich steuerte zwei Eigentore bei, traf vorne durch Marc Wilhelm zum 1:7. Louis Cortijo-Lange (3), David Schaffer (2), Lasse Neuhaus, Felix Bick und Manuel Maxeiner kamen zu Torehren.

Davide Frusteri stellte mit einem Hattrick die Weichen. Nach dem 1:3 durch Tim Rehbein machte Mohammed Marzouki den Deckel drauf. Wörsdorfs Coach Schahin Samadi freute sich über den guten Start und die Spielkontrolle, bemängelte aber die fahrlässige Chancenverwertung: „Laufenselden war ein guter Gegner, versuchte mitzuspielen und nicht nur wie viele andere sein Heil in langen Bällen.“

Die zunächst überlegenen Gäste führten durch Malik Minor und Fabian Müller, ehe Julian Thomas mit seinem Anschluss Hoffnungen bei der Heimelf weckte: „Wir hatten im offenen Schlagabtausch mehr vom Spiel, klare Chancen fehlten aber“, gab Winkels Jannik Schneider zu, lobte zudem seinen fehlerfreien Keeper Gregor Braun.

Souveräner Gästesieg, der erst durch das 2:0 von Mario Hofmann sicher war. Dennis Hertling sorgte für die weiteren Treffer, Meilingens Torwart Daniel Holz hielt sein Team lange im Spiel. „Unsere Abwehr stand“, sah Robin Reutzel darin die Basis für den Dreier.

Hatte es zur Pause nach dem Doppelpack von Steven Höfer so ausgesehen, dass die Gastgeber wichtige Punkte einfahren, wendete sich im zweiten Durchgang das Blatt. Dominik Smrz, Noah Peiter, Morice Braun und Tayfun Yildirim sorgten dafür, dass die Sieger sich im gesicherten Mittelfeld festbeißen können. „Wir verpassten das 3:1, konnten dann nach der Auswechslung von Marco Wagener vorne die Bälle nicht mehr fest machen und hatten nach dem 2:3 nichts mehr zuzusetzen“, bilanzierte der Seelbacher Coach Alexander Krebs.