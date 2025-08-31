Die SG Orlen fertigte Oberwalluf mit 11:1 ab. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

KOL RTK: SG Orlen fertigt Oberwalluf 11:1 ab SGO wie aufgedreht +++ Schlangenbads Dennis Schneeweiss und Walsdorfer Paul Neumann in Torlaune Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel Wörsdorf Oberwalluf Orlen + 13 weitere

Rheingau-Taunus. Die vermeintlichen Aufstiegsfavoriten der Fußball-Kreisoberliga Rheingau-Taunus bestimmen schon jetzt die Tabelle und kamen allesamt zu hohen Siegen: Die SG Orlen schoss gegen den FSV Oberwalluf beim 11:1 den Vogel ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr SG Orlen Orlen FSV Oberwalluf Oberwalluf 11 1 Abpfiff

Orlen schöpfte seine Motivation auch aus der 0:5-Klatsche in Oberwalluf Ende der letzten Runde: „Das war unser Aus im Aufstiegskampf, wir wollten eine deutliche Revanche“, so Robin Menger. Lukas Felke, Yannick Klische und Jan Löber trafen doppelt, außerdem Cedric Schrodt, Max Boche, Jannik Schiller, Ilias Wagner und Atlan Kaan sowie Lorenz Spruch für die fairen Gäste.

Bei den personell geschwächten Platzherren mussten A-Jugendliche ran, die schon ein Spiel am Vortag in den Knochen hatten. „Wir können nach zehn Punkten in fünf Partien durchatmen,“ freut sich Kiedrichs Coach Marc Wilhelm über den bisherigen Verlauf. Eine ausführliche Story über den Kiedricher Aufwärtstrend lest ihr hier. Nach dem Führungstreffer von Paul Petzold konterten Laurenz Rheingans und Christian Schwab zum 3:0, nach dem Anschluss durch Morice Braun (75.) war jedoch Zittern bis zum Abpfiff angesagt.

Erst nach dem 0:1 von Hendrik Litzius zogen die Gastgeber das Spiel auf ihre Seite. David Schaffer traf wie Luis Cortijo Lange doppelt, war zudem zweimal Vorbereiter, Manuel Maxeiner setzte den Schlusspunkt. „Laufenselden war bei Kontern immer gefährlich“, lobte TVI-Coach Christian Freyer.

Paul Neumann war mit einem Viererpack Mann des Tages, auch der mit einem 30-Meter-Strahl treffende David van Wjnen überzeugte. Den sechsten Treffer gegen schwache Gäste trug Frederico Papa bei.

Gleich fünf Mal traf Dennis Schneeweiß für seine Schlangenbader – und das bis zu seiner Auswechslung nach nicht mal einer Stunde. „Mein Fixpunkt war aber heute der überragende Ivan Raspaglia, der fünfmal vorbereitete“, lobte SGS-Coach Orkun Zer. Hannes Münzer und Hendrik Schäfer sowie David Engelhardt (2) und Sebastian Hackl für die Verlierer kamen außerdem zu Torehren. Bitter nur die Rote Karte für SGS-Crack Benny Landvogt, der kurz vor Schluss die Notbremse zog.

Die SG Schlangenbad um Thomas Zeman (vorne) und der TuS Beuerbach um Alexander Alexiadis fuhren Dreier ein. Archivfoto: Frank Heinen

Im Spiel auf ein Tor netzten Jerome Clemens und Marcel Jung doppelt, Mo Marzouki, Vuk Ruzic, Oualid Garte und Davide Frusteri machten den Kantersieg perfekt.