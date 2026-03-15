KOL RTK: SG Meilingen sorgt für ein Ausrufezeichen Kreisoberliga-Erfolg über favorisierte SG Schlangenbad mit Mentalität erkämpft +++ SG Orlen siegt 6:2 +++ Idstein berappelt sich schnell von Martin Gebhard · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Die SG Meilingen sorgte für die Überraschung des Spieltags und besiegte die SG Schlangenbad. Hier Szenen aus dem Hinspiel. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

RHEINGAU-TAUNUS . Der TV Idstein zeigte sich gut erholt von der Stadtderby-Niederlage gegen den SV Walsdorf in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus und hält nach dem Dreier bei der SG Laufenselden wieder Anschluss an die Spitzenklubs SV Walsdorf und SG Orlen, die beide ebenfalls Siege einfuhren. Wichtige Zähler im Tabellenkeller fuhr die SG Meilingen gegen die favorisierte SG Schlangenbad ein. Der FC Kiedrich, recht knapp über dem Strich, erkämpfte bei der SG Bad Schwalbach/Langenseifen ein Remis. Alle News aufs Handy: Unser Whatsapp-Kanal!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:00 Uhr SG Bad Schwalbach/Langenseifen SG Bad Schwalbach/Langenseifen 1. FC Kiedrich Kiedrich 1 1 Abpfiff Von einem unterm Strich gerechten Ergebnis sprach Michael Mohr, Sportlicher Leiter der SG. In der ersten Halbzeit hätten die Gastgeber höher führen müssen. Nach Wiederbeginn hätte sein Team leider das Heft aus der Hand gegeben, bedauerte Mohr. Allerdings beklagte die SG einige Ausfälle. Tore: Kayra Güler/Ayoub Mansouri.

Robin Menger, Co-Trainer der Gäste, freute sich über eine „hochmotivierte Mannschaft in einem grundsoliden Spiel“. Und über die ausgezeichnete Reaktion nach der 0:5-Pleite gegen die Rheingauer aus dem Vorjahr. Für das halbe Dutzend Tore sorgten Lukas Felke (2), Lukas Glombek, Gianluca de Rimaldis, Ilias Wegener, Yannick Klische (Foulelfmeter). Für den FSV trafen Kamil Robert Grudzinski und Fabian Alt (Foulelfmeter).

„Es war ein intensives und kampfbetontes Spiel gegen den Tabellenführer. Es hätte, blendete man die ersten 25 Spielminuten aus, sogar zu einem Remis reichen können“, sagte der Waldemser Sprecher Markus Beck. Den SV-Führungstreffer von Paul Neumann glich Sören Hofmann per Foulelfmeter aus. Leonard Hartmann sorgte bereits in der 34. Minute für das Endresultat.

„Wir wussten von vornherein, dass es ein Kampfspiel wird“, sagte SG-Trainer Nico Moser. „Wir haben uns das Quäntchen Glück erarbeitet, denn die Jungs haben Mentalität bewiesen und alles reingeschmissen“, zeigte er sich hochzufrieden. Den Dreier sicherten die Torschützen Lukas Zöller, der nach einem Freistoß traf, sowie Julius Schneider.

Während Robin Reutzel, Sportlicher Leiter der Beuerbacher, von einem zerfahrenen Spiel sprach, sah FSV-Spielertrainer Simon Monreal ein Kampf- und Abnutzungsspiel. Mit einer guten Leistung, leider ohne Punktgewinn, was sehr bitter sei, musste Monreal zu Protokoll geben. Dennis Hertling traf in der Nachspielzeit zum TuS-Sieg. Weitere Tore: Hertling, Nick Erwe/Monreal, Alessandro Jahn.

„Die Jungs haben den Kampf angenommen“, freute sich Gäste-Trainer Schahin Samadi, der sich vor allem über die starke Leistung von Philipp Hemarat freute. Toreschützen: Jan Eric Müller, Jan Kirchner/Davide Frusteri (3) Hemarat.